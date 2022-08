Pour Nicolas Tagliafico, le PSG n’est pas « inaccessible »

Le PSG est impressionnant depuis le début de la saison. En quatre matches et quatre victoires, les joueurs de Christophe Galtier ont marqué 21 buts pour seulement trois encaissés. En Ligue 1, les Parisiens sont déjà leader avec 17 buts marqués et 3 encaissés. Malgré ce début de saison exceptionnel, Nicolas Tagliafico, nouveau défenseur de Lyon, estime que Paris n’est pas inaccessible.

« On sera tous à 120% contre le PSG »

« Inaccessible ? Non. Bien sûr, on voit tous leur grande qualité, mais il y a deux ans, ils n’ont pas été champions, rappelle l’international argentin dans une interview accordée au Progrès. Je sais que contre Paris (le 18 septembre, ndlr), on sera à 120 % tous, on va tout donner, mais les parties-clés sont celles que l’on joue contre d’autres équipes. Si on est fort sur les matches comme ceux qu’on vient de gagner, on prendra des points. On va avancer pas à pas. » Nicolas Tagliafico qui a expliqué dans cet entretien qu’il n’avait pas encore échangé avec Lionel Messi sur ce début de saison et la future opposition entre Lyon et le PSG.