Le dénouement du dossier Ander Herrera est proche. Plus dans les plans du PSG, le milieu de terrain espagnol négociait avec ses dirigeants une résiliation de son contrat, qui courrait jusqu’au 30 juin 2024. Hier dans la soirée, Marca expliquait qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties, Ander Herrera renonçant à une partie de son contrat et à plus de 40 % de sa prime à la signature.

Herrera libre de tout contrat

Ce mercredi matin, la Cadena Ser – via son émission El Larguero – a confirmé qu’Ander Herrera était désormais libre de tout contrat. Le milieu de terrain (33 ans) doit arriver aujourd’hui à Bilbao afin de signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024 avec Athletic Club. De son côté, Loïc Tanzi – journaliste l’Equipe – indique qu‘Herrera était présent hier à la Factory – siège du PSG – pour régler les derniers détails de son départ des Rouge & Bleu. Un accord à l’amiable a été trouvé. Il est libre de tout contrat et va s’engager à Bilbao.

🎙️ Informa @manucarreno 🚨 Ander Herrera ya se ha desvinculado del PSG 🛬 El futbolista llega mañana a Bilbao 🦁 Firma por dos años con el Athletic Club pic.twitter.com/h1t9urPscX — El Larguero (@ellarguero) August 23, 2022