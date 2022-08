C’était le 10 août 2021. Après quelques jours intenses entre la fin officielle de son avenir au FC Barcelone et les discussions menées avec le PSG, Lionel Messi s’était engagé officiellement avec les Rouge & Bleu pour une durée de deux saisons (plus une année supplémentaire en option). Un transfert qui a eu l’effet d’une véritable bombe dans le monde du football. Et ce mercredi 10 août 2022, La Pulga fête ses un an au PSG. L’occasion de faire un bilan depuis son arrivée dans la capitale française.

Un début de saison compliqué avant de finir sur une belle note

Vainqueur de la Copa America en 2021 et de retour à la compétition assez tardivement, l’international argentin n’a pas eu de véritable préparation avec sa nouvelle formation. Une préparation tronquée qui aura des répercussions sur sa saison. À cela s’ajoutent des plusieurs allers-retours entre la France et l’Argentine pour disputer les nombreuses trêves internationales programmées par la FIFA. Le début d’une nouvelle aventure pas du tout idyllique pour le joueur de 35 ans, qui doit par la même occasion découvrir un nouveau championnat et s’acclimater à une nouvelle ville après plus de 20 ans à Barcelone. Et cela se ressent dans ses prestations. En difficulté sur le plan physique et technique, Lionel Messi a montré quelques lacunes en Ligue 1 lors de la première partie de saison. En 11 matches disputés en championnat avant la fin de l’année 2021, le septuple Ballon d’Or a seulement marqué à 1 reprise et a délivré 5 passes décisives. Mais son bilan lors de la phase de groupes de Ligue des champions était d’un autre calibre avec 5 réalisations en 5 matches.

Alors qu’il voulait débuter 2022 avec de meilleures intentions, Lionel Messi a subi un nouveau coup dur en contractant le Covid-19 qui a des répercussions sur sa condition physique. S’il a su se montrer décisif lors de cinq matches consécutifs de Ligue 1 (1 but et 7 passes décisives), le numéro 30 du PSG a encore montré des lacunes sur le plan physique. Lors de la double confrontation face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, il n’a pas été décisif en 180 minutes de jeu, manquant notamment un penalty face à Thibaut Courtois lors du match aller (1-0). Avec un championnat sans concurrence et des éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des champions, Lionel Messi et le PSG ont terminé la saison 2021-2022 avec quelques gros scores comme les victoires face à Lorient (5-1), le Clermont Foot (6-1), le Montpellier Hérault (4-0) ou encore le FC Metz (5-0). Une fin de saison sans enjeu qui a permis à l’ancien Barcelonais de gonfler un peu ses statistiques et d’améliorer sa relation technique avec ses deux coéquipiers Neymar Jr et Kylian Mbappé. Il a terminé l’exercice précédent avec un total de 11 buts (6 en L1 et 5 en C1) et 15 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues (2.872 minutes).

Des débuts très prometteurs sous l’ère Galtier

Après une première année jugée décevante au PSG, Lionel Messi a attaqué la nouvelle saison d’une autre manière. Sans compétition internationale majeure cet été, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a eu la possibilité d’avoir une véritable préparation d’avant-saison. Présent dès le début de la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu, l’attaquant de 35 ans s’est montré à son avantage dès le premier match amical face à Quevilly-Rouen (2-0). Une montée en puissance qui s’est confirmée lors de la tournée au Japon. Mieux encore, Lionel Messi s’est montré décisif dès ses premiers matches officiels de la saison 2022-2023. Positionné dans un rôle de numéro 10 derrière deux attaquants, La Pulga montre un visage plus séduisant sous les ordres de Christophe Galtier. Affûté physiquement, le natif de Rosario a retrouvé son coup de reins pour éliminer ses adversaires. Face au FC Nantes (4-0) et le Clermont Foot (5-0), il a déjà été décisif à 4 reprises avec 3 buts et 1 passe décisive. De bon augure pour la suite de la saison qui sera scindée en deux avec la Coupe du monde 2022 programmée entre le 21 novembre et le 18 décembre.

L’avis des Csiens

Et vous Csiens, que retenez-vous de la première année de Lionel Messi avec le maillot du PSG ? Va-t-il montrer un visage plus séduisant lors de cet exercice-2022-2023 ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan de Lionel Messi au PSG