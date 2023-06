Le PSG aimerait recruter un défenseur central cet été. Et les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Lucas Hernandez. Pour Ludovic Obraniak, le club de la capitale devrait peut-être se pencher sur un joueur plus fiable physiquement.

Même si Milan Skriniar doit arriver, le PSG ne compte pas s’arrêter-là et compte recruter un nouveau défenseur central. En effet, le poste est dépeuplé avec le départ de Sergio Ramos et l’absence de Presnel Kimpembe pour le début de la saison 2023-2024. La priorité des dirigeants parisiens se nommerait Lucas Hernandez. En fin de contrat en juin 2024 avec le Bayern Munich, l’international français souhaiterait quitter la Bavière et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Annoncé proche du PSG par l’Equipe, la presse allemande est moins affirmative expliquant que le PSG n’avait pas encore fait d’offre mais que la première devrait arriver dans les prochains jours. Pour Ludovic Obraniak, ce serait un bon renfort mais le club de la capitale devrait peut-être se pencher sur une autre piste, au vu des antécédents de blessures de l’ancien de l’Atlético de Madrid.

« Je préfère peut-être prendre moins fort mais quelque un de plus fiable »

« On adore tous ce garçon. On sait ce qu’il apporte dans l’état d’esprit. On se rappelle de cette Coupe du monde où il a été un moteur pour l’équipe de France. Après le fait d’être replacé dans l’axe, c’est plutôt rassurant. Il y aura moins de course à faire. En Ligue 1, quand vous êtes une équipe comme le PSG, normalement vous dominez la quasi totalité de vos matches. […]Pour moi, il faut une visite médicale hyper poussée pour voir comme se tient son genou, lance Obraniak dans l’Equipe de Greg. C’est une tanné pour pouvoir trouver un gaucher, un défenseur central ou latéral gaucher. Avoir un état d’esprit comme cela, le PSG en a absolument besoin d’un garçon qui ne rechigne pas, qui est dans l’état d’esprit, qui va de l’avant, qui est joyeux, qui va mettre de la bonne humeur. […]Mais je préfère peut-être prendre moins fort mais quelqu’un de plus fiable.«