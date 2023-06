Sergio Rico peut communiquer selon ses proches

Sergio Rico a été victime d’un accident de cheval fin mai. Il a été placé dans le coma. Il y a quelques jours, il était sorti du coma. Ce lundi, sa femme a donné de ses nouvelles. Et le portier du PSG pourrait communiquer.

À l’issue de la rencontre entre Strasbourg et le PSG, qui avait permis au Rouge & Bleu de valider le titre de champion de France, Sergio Rico avait été autorisé par ses dirigeants à rejoindre El Rocio, afin d’effectuer un pèlerinage religieux lors de la Pentecôte. Mais lors de ce dernier, il a été percuté par un cheval. Touché gravement à la tête, Sergio Rico il avait été envoyé à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Ces derniers jours, il avait été sorti du coma, s’était réveillé et la sédation avait été arrêté. Le gardien espagnol pouvait même échanger, par geste, avec ses proches. Ce lundi soir, il aurait passé une nouvelle étape positive.

« Sergio communique »

Même s’il est encore placé en soins intensifs, le portier du PSG peut maintenant communiquer selon sa femme, Alba. « Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes, la mémoire est géniale », explique la femme de la doublure parisienne dans des propos relayés par l’Equipe. Elle espère que Rico quittera rapidement les soins intensifs. « Le plus vite possible, je l’espère. Mais les médecins doivent être sûrs, et ils n’ont pas encore décidé. On leur fait confiance. » Alba Rico conclut en expliquant ne pas savoir si son mari se souvient de l’accident. « Je ne le pense pas, mais nous devrons attendre qu’il puisse vraiment s’exprimer. Nous essayons simplement, pour l’instant, de le faire se sentir bien, calme.«