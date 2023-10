Pour Riolo, avec Mbappé, la France est favorite de l’Euro

L’équipe de France s’est largement imposé hier contre l’Ecosse. Pour Daniel Riolo, avec un Kylian Mbappé à ce niveau, la France est la grande favorite de l’Euro 2024.

Avec son succès contre les Pays-Bas vendredi soir, grâce à un doublé de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, l’équipe de France s’est qualifié pour l’Euro 2024. Elle a remporté ses six matches de qualifications et pourrait faire un sans-faute en novembre avec les dernières rencontres des Éliminatoires à l’Euro contre Gibraltar (18) et la Grèce (21). Après le large succès des Bleus contre les Écossais hier soir (4-1), Daniel Riolo estime que la France est la plus grande favorite à la victoire finale à l’Euro 2024, surtout si Kylian Mbappé est présent.

A voir aussi : Mike Maignan évoque Kylian Mbappé et ses retrouvailles avec le PSG

« Sans Mbappé, c’est le seul élément qu’il me fera dire qu’ils ne vont pas gagner l’Euro »

« C’était une soirée très facile pour les Bleus. On m’avait dit : terrain pourri, équipe remaniée, Écosse en progrès. Ils se sont baladés. C’était un match de vacances, un match de plage. Et ça me fait dire, ce qu’on sait tous, que les Bleus seront les grands favoris de l’Euro, parce qu’aujourd’hui, je ne leur vois pas d’équipe équivalente en Europe. Vraiment, lance Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Je mettrais une réserve, il faut quand même que Mbappé soit là. Sans Mbappé, c’est le seul élément qu’il me fera dire qu’ils ne vont pas gagner l’Euro. Avec lui, je ne vois pas qui va les arrêter.«