Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Daniel Riolo lui demande de s’exprimer sur ce sujet.

Ce sera l’un des feuilletons de l’actualité du PSG dans les prochaines semaines, l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contre le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l’attaquant (25 ans) ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Sans surprise, le PSG aimerait le conserver dans son effectif, alors que le Real Madrid n’a pas lâché l’affaire. Des clubs comme Liverpool ou le Bayern Munich pourraient également se montrer intéressés. Dès le 1er janvier, il pourra discuter avec les clubs qu’il souhaite pour potentiellement les rejoindre libre à l’issue de son contrat avec les Rouge & Bleu, s’il ne décide pas de prolonger son contrat à Paris. Ces dernières semaines, il semble moins performant sur le terrain. Le flou sur son avenir peut-il en être la raison ? Pour Daniel Riolo, il faut absolument que l’attaquant sorte du silence et évoque son avenir pour le bien de tout le monde.

« Il y a quasiment un an jour pour jour, il dispute la finale de la Coupe du monde et il est extraordinaire. […] À ce moment-là, il est probablement le sportif préféré des Français. Le monde entier a vu que ça s’est joué à un pénalty sinon c’est probablement lui qui aurait été le Ballon d’or. Il était sur le toit du monde à côté de Messi ce soir-là. Depuis, à mes yeux, c’est une dégringolade, lance le polémiste dans l’After sur RMC. Pas une dégringolade footballistique parce qu’il a continué à marquer des buts mais il a eu une seconde partie de saison quelconque avec le PSG. Il a vécu un été géré péniblement, même si j’ai toujours dit que la faute était certainement plus du côté du club que de la sienne, lui n’a pas été totalement parfait non plus. Je pense que c’est plus le club qui a déconné que lui mais il n’a jamais parlé. Cela fait un an qu’il ne parle pas. Même en équipe de France, les derniers rassemblements, il n’a pas parlé alors qu’il est capitaine et il a zappé les conférences de presse. Avec le PSG, il ne parle pas, avec les Bleus, il a arrêté de parler. Il a peur qu’on lui pose des questions. Avant, c’était un garçon qui n’avait peur de rien. »

« Je donne à Kylian Mbappé un mois avant de se faire siffler au Parc des Princes »

Daniel Riolo estime que si le numéro 7 du PSG ne communique pas rapidement sur son avenir, il pourrait être sifflé dans les prochaines semaines au Parc des Princes. « Bientôt va probablement redémarrer le feuilleton. Reste ou reste pas, prolonge ou pas… Le PSG pense qu’ils vont le faire prolonger mais lui n’a jamais dit qu’il allait prolonger donc peut-être qu’il va rester sur sa ligne de s’en aller. […] Si je suis le Real, je pète un câble au mois de mars et je lui donne quinze jours pour décider. Si je suis le PSG c’est la même chose, ils ne vont pas encore faire traîner ce feuilleton. Là, comme ça va se terminer, je donne à Kylian Mbappé un mois avant de se faire siffler au Parc des Princes. À ne jamais parler, à ne jamais rien dire, à se couper du monde. Sa cote de popularité en France, je n’avais jamais vu un joueur avec autant de potentiel et de capacité être à ce point mal aimé. Je ne comprends pas mais il ne doit pas y être pour rien. C’est un peu comme s’il le cherchait. »

« Viens dire que tu n’es pas en forme, que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau »

Le polémiste qui a enfin analysé les mauvaises performances de Kylian Mbappé avec le PSG ces dernières semaines sur le terrain. « La théorie se tient que le manque de préparation et tout ce qu’il s’est passé cet été fait qu’il n’est pas en forme. Pas de problème mais qu’il vienne nous parler. Viens le dire! Viens dire que tu n’es pas en forme, que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau et que c’est pour ça que tu as fait la gueule la dernière fois… Parle Kylian ! Parce que là, franchement, c’est en train de virer à la catastrophe cette histoire. »