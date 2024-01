L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Pour Jérôme Rothen, un départ de l’attaquant du PSG cet été serait catastrophique pour la Ligue 1.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Deux solutions semblent s’offrir à l’international français. Une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu ou bien une arrivée libre de tout contrat au Real Madrid, même si une arrivée en Premier League et plus particulièrement à Liverpool serait aussi une possibilité. L’incertitude sur son avenir aura aussi un impact sur la Ligue 1. Alors que les droits TV sont actuellement en négociation, un possible départ de l’ancien monégasque serait une catastrophe pour le championnat de France, selon Jérôme Rothen.

« C’est la figure de notre championnat »

« Si Mbappé part, c’est une très mauvaise nouvelle et pas que pour les droits TV. Juste le niveau du championnat, le spectacle que l’on a le week-end. Je pense que Kylian Mbappé attire beaucoup de gens, de téléspectateurs. Sur les plateaux télé et radio, heureusement qu’il y a Kylian Mbappé, parce que cela nous fait des débats assurés au moins une fois par semaine. […] Même s’il a des détracteurs, ils ne peuvent pas être sur le côté sportif, c’est impossible. On ne peut pas dire que Kylian Mbappé n’apporte pas quelque chose de sensationnel à notre championnat. C’est la figure de notre championnat, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. En plus, tu as perdu Neymar et Messi, et c’était déjà important. Tu ne peux pas perdre l’année d’après Kylian Mbappé. […] Je trouve que l’on dénigre trop facilement le championnat de France. Mais là, avec le spectacle qu’il y a cette année, avec le possible départ de Kylian Mbappé, le problème des droits TV, avec le problème de certains grands clubs qui doivent être des locomotives, si avec tout ça, tu perds la méga star, c’est problématique et pour de bon, on ne sera plus dans les cinq meilleurs championnats. »