Prêcheur : « Il faut que l’on joue à notre top niveau »

Demain soir (20 heures), les Féminines du PSG jouent leur qualification à la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League contre Manchester United. Jocelyn Prêcheur veut que ses joueuses appliquent le plan pour se qualifier.

Pour de nouveau jouer l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG doivent se défaire de Manchester United dans le cadre des barrages. Les joueuses parisiennes devront s’imposer contre les Mancuniennes demain soir, au Parc des Princes, après avoir concédé le match nul lors de la manche aller (1-1). Dans une interview accordée à PSG TV, Jocelyn Prêcheur a évoqué ce match important pour la suite de la saison parisienne.

Le match aller

« Il y a beaucoup de positif sur ce qu’il s’est passé en Angleterre. Selon moi, la première période a été quasiment à sens unique. Je ne vais pas revenir sur cette frustration qu’on a eu de revenir à 0-0 à la mi-temps et ce manque d’efficacité. C’est quelque chose que l’on connait et que l’on a ciblé. Pour l’instant, on voit quand même des améliorations puisqu’on attaque beaucoup plus qu’il y a quelques semaines. Mais, maintenant, nous devons être plus efficaces. La deuxième mi-temps a été plus équilibrée. Ils nous ont mis en danger sur les caractéristiques où ils sont forts, notamment sur les phases arrêtées On sait qu’ils sont très dangereux. On affronte tout de même le vice-champion d’Angleterre, un championnat qui est très relevé. C’est un club qui connaît malgré tout les exigences du haut niveau de par de son histoire, de par de ce qu’il représente dans le football en général. Depuis, on en a beaucoup parlé et on a aussi retravaillé ça à l’entraînement. Maintenant, il faut y aller confiant, avec nos forces, en étant conscient aussi que vu de la qualité de notre adversaire, il faut que l’on joue à notre top niveau. Il faut que chacun puisse exprimer le meilleur de soi-même sur le plan individuel, et qu’on exprime aussi tout ça collectivement. Et si on arrive à jouer à un bon niveau et à exprimer toutes les qualités que l’on a, en plus de mettre en pratique ce que l’on travaille, alors il faut être confiant et y aller avec nos forces.«

Le retour au Parc des Princes

« Oui, nous devrons être capables de mettre en place notre plan de jeu sur l’ensemble du match. Peut-être également qu’à un moment donné, sur certains temps forts que Manchester United pourra avoir, il faudra que l’on soit capable de mieux gérer la partie. C’est une problématique que l’on a depuis longtemps et sur laquelle on a beaucoup travaillé. Être capable de gérer les temps faibles aussi, voire même jouer en contre plus efficacement si on est amené à défendre un peu plus bas dans le match. Nous devons être capables de faire les deux. On a montré que quand on était en haut en phase d’opposition et de pressing, on pouvait vraiment les embêter et on continuera à le faire au Parc devant notre public quand on pourra le faire. Et sur leurs temps forts, c’est là qu’il va falloir aussi être peut-être plus malin, être capable d’accepter de défendre un peu plus, et pourquoi pas d’utiliser ces temps-là pour contrer avec les qualités de nos attaquantes.«

Le groupe des Féminines du PSG

Jocelyn Prêcheur a dévoilé son groupe de 25 joueuses pour cette rencontre entre le PSG et Manchester United.