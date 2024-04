Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Lyon en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes se sont inclinées en toute fin de match. Jocelyn Prêcheur est frustré après cette rencontre.

Qualifiées pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les joueuses du PSG affrontaient Lyon hier soir lors de la manche aller au Groupama Stadium. Après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto, le PSG a vu les Lyonnaises totalement retourner la situation en six minutes, pour prendre une option pour la finale (3-2). Malgré cette défaite, les Parisiennes croient encore en la qualification, en s’appuyant sur ce qu’a fait l’équipe première en quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Jocelyn Prêcheur, le coach des Féminines du PSG, veut croire en un retournement de situation dimanche après-midi (16 heures), au Parc des Princes.

« On a la capacité de renverser cette situation, chez nous »

« On ressent beaucoup de frustration et un peu d’amertume parce qu’on a eu la possibilité de tuer ce match. Même à 2-0 on aurait pu alourdir le score et prendre un vrai avantage sur cette première manche. Je trouve qu’on a manqué de jus sur les quinze dernières minutes. On a un peu moins bien géré nos émotions. On s’est effrités au moment où il fallait être encore plus solide, analyse le coach parisien pour PSG TV. On jouait contre Lyon chez eux, donc c’était sûr qu’ils ne lâcheraient pas. On a manqué de solution pour ramener un peu de fraîcheur sur la fin de match. On commence à sentir la longueur de la saison, donc il va falloir bien récupérer. Mais ce soir, on va surtout retenir les choses positives. On a les capacités de battre l’Olympique Lyonnais. On va repartir au Parc avec un but de retard, mais on a la capacité de renverser cette situation, chez nous. Nos joueuses vont arriver avec un esprit conquérant dimanche prochain. Ce n’est pas un mauvais résultat. C’est le scénario qui est extrêmement frustrant. On doit encore grandir, on doit en tirer des leçons. On a le potentiel pour renverser la situation. On va bien récupérer et se préparer pour le match dimanche prochain. »