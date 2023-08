Alors qu’il a donné son accord au PSG, Randal Kolo Muani doit maintenant attendre que les deux clubs se mettent d’accord quant aux modalités de transfert. Et une première offre aurait d’ores et déjà été transmise.

Est-ce que Randal Kolo Muani sera la prochaine recrue du PSG sur le mercato ? À la vitesse où vont les choses, on serait plutôt tenté de répondre à cette interrogation par l’affirmative. Car oui, depuis que Neymar Jr a plié bagages, ce dossier a pris une toute autre tournure. À tel point que le natif de Bondy aurait même donné son accord pour rallier les derniers champions de France en titre. Un contrat longue durée l’attendrait désormais dans la ville lumière, apparemment seule destination désirée aujourd’hui par le principal intéressé. Le PSG doit donc maintenant s’entendre avec l’Eintracht Francfort.

Randal Kolo Muani 🇫🇷 a donné son accord au #PSG

Une première offre de 60 millions d’euros ?

Réticent à l’idée de lâcher son prolifique attaquant, le club allemand se serait finalement fait une raison. La faute aux velléités de Randal Kolo Muani, lui qui a indiqué à sa direction son souhait de partir cet été. Et si RMC nous expliquait que ce transfert pourrait se régler autour des 100 millions d’euros, Le Parisien nous révèle, quant à lui, qu’une première proposition aurait déjà été formulée par le board rouge et bleu. Celle-ci, d’un montant de 60 millions d’euros, devrait toutefois être repoussée par l’Eintracht Francfort. L’Équipe parlait plutôt d’une offre à venir avoisinant les 70 millions d’euros pour sa part.

Dans la foulée, LP revient sur le cas d’Hugo Ekitike. Comme on le sait, l’attaquant n’entre plus vraiment dans les plans parisiens et un départ semble à l’ordre du jour. Dans ce contexte, l’Eintracht Francfort pourrait bien se laisser tenter par un chassé-croisé. Reste que ces deux dossiers seraient distincts l’un de l’autre. Aucun échange ne serait, par conséquent, dans les tuyaux.