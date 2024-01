Demain soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG affronte l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France. Luis Enrique devrait offrir une large revue d’effectif.

Pour son match contre l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France, le PSG devra faire sans Achraf Hakimi et Lee Kang-in, convoqués avec le Maroc et la Corée du Sud pour disputer la CAN et la Coupe d’Asie. Il devra aussi faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Arnau Tenas et Milan Skriniar, blessés. Lucas Hernandez est malade. Luis Enrique a également décidé de faire souffler Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé. C’est donc une équipe remaniée qui devrait se présenter contre l’équipe de Régional 1.

Cher Ndour titulaire ?

Dans les buts, c’est Keylor Navas qui devrait jouer ses premières minutes de la saison avec le PSG. En défense, Carlos Soler devrait être aligné dans le couloir droit, selon Le Parisien. Danilo Pereira retrouverait une place de titulaire en défense centrale au côté de Lucas Beraldo, qui commencerait pour la première fois avec les Rouge & Bleu, après ses débuts lors du Trophée des Champions mercredi soir. Nordi Mukiele prendrait la place de Lucas Hernandez dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, le coach espagnol pourrait offrir sa première titularisation à Cher Ndour. L’Italien (19 ans) accompagnerait Manuel Ugarte dans l’entre-jeu parisien. Luis Enrique reviendrait à son système en 4-2-4 avec une attaque composée de Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, capitaine en l’absence de Marquinhos, et Randal Kolo Muani. Nombreux dans le groupe, plusieurs titis pourraient connaître leur premier match en professionnel (Senny Mayulu, Joane Gadou, Yoram Zague, Serif Nhaga).

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ndour, Ugarte – Asensio, Ramos, Mbappé (cap.), Kolo Muani.