Premiers contacts entre le PSG et l’entourage d’Harry Kane ?

Le PSG souhaite recruter un numéro 9 cet été. Plusieurs noms ont été avancés dont celui d’Harry Kane. Des premiers contacts auraient eu lieu entre les deux parties.

Pour mettre toutes ses chances de son côté pour atteindre ses objectifs la saison prochaine, le PSG souhaite se renforcer à plusieurs postes. Un des manques de l’exercice précédent, un attaquant de pointe de haut niveau. Depuis plusieurs semaines, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane ont été avancés. Pour les deux premiers cités, les dossiers s’annoncent compliqués en raison des demandes de Naples et l’Eintracht Francfort, qui ne laisseront pas leur joueur partir à moins de 100 millions d’euros. Cela monte même à 150 millions d’euros pour l’international nigérian. L’Anglais (29 ans) est un joueur plus abordable. En fin de contrat dans un an, il devrait quitter Tottenham cet été. Un dossier sur lequel le PSG n’aurait pas beaucoup de concurrence.

Rien de concret entre les deux clubs

En effet, le Real Madrid et Manchester United, qui étaient intéressés ces dernières semaines pourraient abandonner la piste. Une aubaine pour le PSG. Ce mardi soir, Matteo Moretto, journaliste pour Relevo, fait un point sur ce dossier. Selon ce dernier, le club de la capitale négocierait déjà avec l’entourage du meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise. Il y a eu des premiers contacts entre les deux parties mais entre les dirigeants du PSG et des Spurs, il n’y a toujours rien de concret conclut Matteo Moretto.