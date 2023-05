Cet été, le PSG serait à la recherche d’un numéro 9. Plusieurs noms sont avancés dont celui d’Harry Kane. Également intéressé par l’international anglais, Manchester United aurait accéléré dans ce dossier.

Cette saison, le PSG n’a jamais vraiment joué avec un véritable numéro 9. Hugo Ekitike, qui est un attaquant, n’a pas beaucoup joué et sa jeunesse pouvait être un frein au moment de jouer les grands matches en championnat et en Ligue des Champions. Lors du mercato estival, le club de la capitale compte recruter un attaquant de pointe. Dans cette optique, les dirigeants parisiens viseraient Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane. Dans ces dossiers, le club de la capitale a de la concurrence.

Manchester United prêt à faire une offre pour Kane

Après 12 ans sous le maillot de Tottenham, Harry Kane pourrait quitter les Spurs cet été, à un an de la fin de son contrat. Outre le PSG, l’international anglais serait dans le viseur de Manchester United. Et les Red Devils auraient accéléré dans ce dossier. Selon The Guardian, le club mancunien devrait rapidement formuler une offre à Tottenham pour leur attaquant vedette (29 ans). Il est la priorité de Manchester United pour renforcer son attaque. Le club mancunien estime qu’avec Kane, il pourrait prétendre au titre de champion d’Angleterre la saison prochaine. Victor Osimhen et Rasmus Højlund, de l’Atalanta Bergame, seraient les alternatives à l’international anglais.