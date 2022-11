Presnel Kimpembe, nouveau parrain de la Fondation du PSG

Presnel Kimpembe est un vrai titi du PSG. Formé au club, il a disputé 231 matches (3 buts) avec l’équipe première. Très attaché à son club de cœur, Presko est proche des titis qui intègrent le groupe professionnel, n’hésitant pas à les aider en leur donnant de précieux conseils. C’est aussi un modèle pour les joueurs du centre de formation qui veulent réussir comme lui au sein de leur club formateur. Le défenseur central qui est aussi impliqué dans la fondation du PSG. Ce mardi, Presnel Kimpembe a expliqué être devenu le parrain de la Fondation PSG.

« Quelque chose qui me tient à cœur«

« C’est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j’ai aussi la chance d’avoir une association qui s’appelle Stronger, qui est dédié aux enfants. J’ai eu l’opportunité de devenir le parrain de la Fondation PSG, j’ai accepté tout de suite, explique Kimpembe pour PSG TV. C’est quelque chose que j’aime beaucoup et apporter du soutien et des sourires aux enfants, c’est ce qui compte. […]J’ai simplement envie de leur apporter la joie de vivre, passer un bon moment avec eux, redonner le sourire même si je sais que souvent c’est compliqué pour certains. […]J’essaye de redonner ce que le club ou la fondation a pu m’inculquer quand j’étais plus jeune.«