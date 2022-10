Après son beau succès face à l’AC Ajaccio, le PSG était de retour à l’entraînement ce samedi et certains en ont profité pour faire de belles actions… mais cette fois-ci en-dehors des terrains.

Actuellement en phase de reprise, Presnel Kimpembe devrait faire son grand retour dans le groupe parisien pour la réception du Maccabi Haifa ce mardi lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions (21h00). En attendant, l’international français était de nouveau présent à l’entraînement collectif ce samedi matin avec le reste de l’effectif. Plus tard dans la journée, ce dernier était du côté de la Porte de Saint-Cloud, non pas pour fouler la pelouse du Parc des Princes, mais au côté de jeunes étudiants de la Fondation PSG.

Kimpembe, nouveau parrain de la Fondation PSG

Ce midi, la Fondation Paris Saint-Germain organisait la troisième édition de sa Cantine Solidaire au Parc des Princes. Cet événement soutient 250 étudiants en situation de précarité en leur offrant un déjeuner réalisé par le Chef Clément Drulhe. Tous ces convives ont eu une belle surprise, puisque Presnel Kimpembe est venu aider les personnes sur place et a en plus annoncé vouloir s’impliquer davantage dans ces belles actions réalisées par le PSG. En effet, le vice-capitaine du club de la capitale est devenu officiellement le parrain de la Fondation Paris Saint-Germain.

Le défenseur parisien a partagé sa joie d’avoir ce nouveau statut et exprimé son envie de s’engager encore plus dans les initiatives sociales du club Rouge & Bleu :

« Cela me tient à cœur de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons l’occasion chaque saison de participer aux événements de la Fondation Paris Saint-Germain et j’ai toujours été sensible à ses actions en faveur des jeunes en difficulté. C’est pourquoi cette saison je suis fier de renforcer mon engagement en en devenant le parrain. Je suis heureux d’être présent aujourd’hui auprès de ces étudiants venus partager un repas dans notre stade. C’est une initiative simple et belle qui aura réchauffé les cœurs ».

Les jeunes étudiants ont par la suite pu exercer d’autres activités en compagnie cette fois-ci des U18 du Paris Saint-Germain. Une journée qu’ils n’oublieront pas de si tôt, et une nouvelle preuve de l’implication de Presnel Kimpembe pour son club de coeur.