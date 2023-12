La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé les trois finalistes pour le titre de joueur de l’année, décerné le 11 décembre prochain à Marrakech. Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a été nommé aux côtés de Mohamed Salah et Victor Osimhen.

La Coupe du Monde 2022 a fait du bien à Achraf Hakimi. Auteur de performances en dents de scie avec le PSG la saison dernière, le Marocain a eu l’occasion de retrouver son football avec sa sélection nationale pendant le Mondial. Demi-finaliste de la compétition, le défenseur parisien se porte beaucoup mieux depuis. Un retour (presque) au plus haut qui repose aussi sur l’arrivée du nouveau coach parisien, Luis Enrique. Arrivé durant l’été dernier, l’entraîneur espagnol a rapidement su tirer le meilleur d’Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi dans le top 3

Beaucoup plus libre sur son couloir droit et dans sa relation avec l’attaquant devant lui, Ousmane Dembélé, le piston est en grandes pompes cette saison avec déjà quatre buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Pourtant absent de liste du Ballon d’Or 2023, son continent lui offre la possibilité de rafler le gros lot. Ce jeudi, la Confédération Africaine de Football a dévoilé la liste des trois derniers joueurs en lice pour le trophée de joueur africain de l’année. Bonne nouvelle pour Achraf Hakimi qui compte parmi ls trois derniers finalistes aux côtés de Mohamed Salah et Victor Osimhen.