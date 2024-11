Alors que la trêve internationale est toujours d’actualité, deux joueurs du PSG rentreront plus tôt que prévu à Paris. Une bonne nouvelle à l’approche des grandes échéances à venir.

Dans cette nouvelle semaine, Luis Enrique va retrouver peu à peu ses internationaux. Durant cette coupure, 16 Parisiens ont été convoqués avec leur sélection pour disputer les compétitions internationales. Et alors que certains joueurs vont disputer leur dernier match de sélection dans les heures et jours à venir, le technicien espagnol verra deux joueurs revenir plus rapidement.

À lire aussi : Le PSG inaugure son Académie au Maroc en présence d’Hakimi

Hakimi et Skriniar bientôt de retour à Paris

En effet, après la large victoire face au Gabon (1-5), le Maroc a décidé de libérer Achraf Hakimi, comme l’a rapporté dans un premier temps la chaîne de télévision marocaine M2. Cela intervient après un accord amical entre la Fédération Royale Marocaine de Football et le PSG suite à la participation du latéral droit lors des derniers Jeux Olympiques 2024. Dans la foulée, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a confirmé cette décision en conférence de presse : « Achraf Hakimi a quitté le groupe avec l’accord de l’ensemble du staff technique et de la Fédération Royale Marocaine de Football. Nous avions conclu un accord avec le Paris Saint-Germain pour qu’il soit libéré lors des Jeux Olympiques. Cet accord stipulait qu’en contrepartie, nous accepterions de le libérer pour un match précis dans l’année, en concertation avec le club. Nous avons choisi le match de demain. Hakimi a voyagé avec nous au Gabon, effectuant six heures de vol à l’aller et au retour. Nous avons décidé de le laisser retourner à son club afin qu’il puisse récupérer. Cela est bénéfique pour lui, car il a enchaîné de nombreux matchs cette saison. Cela nous permet également de préserver sa santé en évitant les risques de blessures. Par ailleurs, cette absence nous donne l’occasion de donner du temps de jeu à d’autres joueurs. »

Et un autre défenseur devrait faire son retour dans la capitale française dans les heures à venir. Il s’agit de Milan Skriniar. En effet, capitaine et titulaire face lors de la défaite face à la Suède (2-1), l’international slovaque a été exclu en fin de rencontre. Son retour à Paris est donc attendu. Le numéro 37 des Rouge & Bleu pourrait notamment être une solution en défense face au TFC ce vendredi (21h sur DAZN / 12e journée de Ligue 1), surtout avec les retours tardifs de sélection de Marquinhos (suspendu face à Toulouse) et Willian Pacho.