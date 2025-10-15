PSG : Après son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé aurait demandé une revalorisation salariale au club

Le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025 a propulsé l’attaquant du PSG dans une nouvelle dimension, soulevant immédiatement la question de sa rémunération. Fort de ce titre prestigieux glané au Théâtre du Châtelet le 22 septembre, le clan Dembélé aurait formulé une demande de « grosse revalorisation » de son salaire auprès du club de la capitale.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en 2028, le joueur de 28 ans cherche logiquement à monétiser son nouveau statut avec, selon les informations d’RMC Sport, la demande à ses dirigeants d’une revalorisation salariale. Reste à savoir quelle sera la position de la direction parisienne, déterminée à ne pas reproduire les erreurs du passé en matière de gestion salariale. Avant même que le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2025 ne soit révélé, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, avait affiché une ligne très claire. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC il y a quelques semaines, il avait martelé que la nouvelle politique salariale du PSG « s’appliquait à tous », y compris à Dembélé en cas de victoire : « La stabilité du club ne va pas changer en fonction d’un joueur qui veut être différent. On va protéger le PSG« , avait-il insisté. Cette nouvelle ère à Paris place le club et le collectif au-dessus de tout statut individuel. « Le club est plus important que n’importe qui. Ça a changé au PSG. (…) Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites« , a rappelé Luis Campos. Une philosophie qui vise à mettre fin à l’époque des passe-droits et des salaires astronomiques sans rapport avec la performance ou l’alignement sur le projet collectif.

Le précédent Donnarumma, un signal fort

Pour étayer cette nouvelle doctrine, Luis Campos avait d’ailleurs pris l’exemple de Gianluigi Donnarumma. Malgré son rôle majeur dans le titre en Ligue des Champions, le gardien italien n’avait pas trouvé d’accord avec le PSG sur ses exigences salariales et avait finalement été poussé vers la sortie, jugé incompatible avec la nouvelle grille de rémunération : « Donnarumma, c’est un ensemble de circonstances qui ont amené à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel…« , avait expliqué le dirigeant portugais.

Le Paris Saint-Germain se retrouve donc face à un dilemme : honorer le statut de son tout nouveau Ballon d’Or Ousmane Dembélé par une revalorisation significative, ou rester inflexible sur sa politique salariale de « mérite » et de stabilité, quitte à créer des tensions avec son joueur vedette. La négociation autour du contrat de Dembélé promet d’être un indicateur clé de la détermination du club parisien à maintenir le cap de sa nouvelle stratégie.

