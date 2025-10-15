Sergio Rico : « Mes années au PSG ? Que du bonheur ! »

Après son histoire avec le PSG, Sergio Rico a quitté le club de la capitale libre de tout contrat. Dans une période délicate à la suite de son accident, le portier espagnol a rebondi au Qatar au club d’Al-Gharafa. L’ancien parisien s’est confié pour nos confrères du Parisien.

Ce qui aura malheureusement marqué l’histoire entre le PSG et Sergio Rico est le terrible accident dont il a été victime à la fin de la saison 2022 / 2023. Plongé dans le coma, le gardien de but espagnol a longtemps été écarté des terrains. S’il est allé au bout de son contrat avec le club de la capitale qui a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, le Sévillan a rejoint par la suite, libre de tout contrat, le club qatari d’Al-Gharafa. Il y compte aujourd’hui 7 apparitions, et semble avoir retrouvé toutes ses facultés physiques : « Je suis au top de ma forme. Depuis que j’ai reçu le feu vert des médecins, je ne sens aucune différence par rapport à celui que j’étais avant l’accident. J’ai retrouvé toutes mes facultés, tant sur le plan sportif que dans la vie quotidienne. Grâce à Dieu, tout cela n’est plus qu’une anecdote, une histoire à raconter et qui, finalement, se termine bien« , a confié au Parisien, le joueur de 32 ans dont le contrat avec Al-Gharafa prendra fin au mois de juin prochain. Concernant son passage au PSG, Sergio Rico n’en garde que du positif : « Que du bonheur ! Ça a été une expérience incroyable de côtoyer de si grands joueurs, qui sont aussi de très belles personnes. Et bien sûr, il y a ce Final 8 de Ligue des Champions, en pleine période Covid, qui restera un moment unique. Nous étions tous ensemble, confinés à l’hôtel. C’était vraiment chouette, unique, de vivre cela alors que le monde était en pleine pandémie… ça aussi je m’en souviendrai toute ma vie« .

Outre les souvenirs, c’est aussi des amitiés que Sergio Rico a gardé de son époque PSG : « J’étais et je suis encore très ami avec Keylor. Verratti. Je reste aussi en contact avec Kylian, Hakimi, Kimpembe et beaucoup d’Argentins […] Le plus marrant ? Herrera. Ce n’était pas le plus fou, mais il avait toujours une blague ou une histoire à raconter. J’avoue qu’il m’a beaucoup amusé. Le plus touchant ? Verratti, sans hésiter. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, et pourtant, sur le plan humain, c’est quelqu’un d’exquis, avec un cœur bien plus grand que lui. C’est vraiment un mec incroyable, je l’aime beaucoup, il le sait« . Sous les cieux parisiens, le gardien de but espagnol a côtoyé de grandes stars, dont Neymar. Dans les colonnes du Parisien, il a été interrogé sur la star brésilienne : « Pour moi, Ney a été une autre excellente surprise. C’est un garçon formidable, avec un vrai esprit de famille. À chaque fois qu’il organisait quelque chose, c’était avec toute la famille. Si vous aviez des amis à la maison, ils étaient également les bienvenus, même s’ils ne le connaissaient pas. Il faisait en sorte que chacun se sente chez lui comme à la maison« . Sergio Rico a ensuite eu quelques mots pour les supporters parisiens, qui pendant sa convalescence n’avaient pas manqué de le soutenir : « Je veux encore leur dire merci. Leur soutien et leur affection pendant cette période difficile m’ont beaucoup aidé. Les supporters du PSG auront toujours une place à part dans mon cœur« .