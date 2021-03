PSG / Barcelone : Des fuites sur les deux compositions

Ce soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens devront bien terminer le travail après la belle victoire du match aller au Camp Nou (4-1) il y a trois semaines. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne peut pas compter sur Juan Bernat, Neymar Jr et Moise Kean. En manque de rythme, Ángel Di María débutera sur le banc. Julian Draxler sera donc titulaire sur l’aile droite de l’attaque parisienne, comme le rapporte RMC Sport et L’Equipe. Absent lors des trois derniers matches, Alessandro Florenzi débutera cette rencontre sur le côté droit, d’après le média sportif. Concernant les autres joueurs du onze, pas de grande surprise, rapporte RMC. Kimpembe et Marquinhos sont alignés en défense centrale. Idrissa Gueye et Leandro Paredes formeront le double pivot avec un Marco Verratti positionné plus haut. Enfin, Kylian Mbappé et Mauro Icardi seront en attaque.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone se présentera en 3-4-3 avec la titularisation de Frenkie de Jong en défense centrale, aux côtés de Clément Lenglet et Óscar Mingueza. Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé formeront le trio offensif. Annoncé titulaire par certains médias en l’absence de Gérard Piqué, Samuel Umtiti devrait débuter sur le banc.

XI du PSG selon RMC Sport (4-2-3-1) : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Draxler, Verratti, Mbappé, Icardi.

XI du FC Barcelone selon Mundo Deportivo (3-4-3) : Ter Stegen – Mingueza, De Jong, Lenglet – Dest, Busquets, Pedri, Alba – Messi, Griezmann, Dembélé.