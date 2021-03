Pochettino : “Nous voulons gagner pour nous qualifier”

Le PSG, qui s’est largement imposé à l’aller (1-4), doit finir le travail demain soir au Parc des Princes contre le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Le coach parisien souhaite remporter cette rencontre pour poursuivre l’aventure en C1. Extraits choisis.

Pas penser au passé

Pochettino : “Pour nous, le passé remonte au 3 janvier, quand nous avons rejoint le club. C’est un match que devons passer pour atteindre le deuxième tour (quart, ndlr). Ce sera notre approche dès la première minute.“

le futur de Mbappé

Pochettino : “Mbappé? C’est une question que le club étudie. Le club et le joueur veulent remplir leurs objectifs.”

Comme si il y avait 0-0

Pochettino : “Nous devons être consistants pendant 90 minutes. En foot, le plus important est d’être concentré. Nous allons débuter comme s’il y avait 0-0 et nous voulons gagner pour nous qualifier. Je suis en charge depuis deux mois. Le plus important est d’être optimiste, que les joueurs soient d’accord et de prendre les meilleures décisions pour les joueurs et le club. La manière dont nous allons commencer le match est importante. Ça s’applique aux deux équipes. Il y a de grands joueurs et un grand entraîneur au Barça. Nous avons un respect maximum pour nos rivaux.“

Forfait de Neymar

Pochettino : “Ce n’est pas une décision, c’est un état de fait d’un joueur qui ne peut pas jouer. Il n’est pas en condition pour faire de la compétition. Il a fait un grand effort pour revenir vite. Mais l’objectif, ce n’est pas seulement la Champions League. C’est un moment difficile pour lui mais j’espère qu’il pourra revenir le plus vite possible.“

Florenzi

Pochettino : “Il est dans le groupe, nous prendrons la décision demain. Il y a une possibilité qu’il débute. Nous prendrons la décision demain s’il commence ou s’il est remplaçant.“

Le nouveau président du Barça – Joan Laporta – et sa possible influence sur l’avenir de Messi

Pochettino : “Je veux féliciter Joan (Laporta). Le plus important est de croire, être optimiste et vendre l’optimiste. Nous devons jouer un match et être concentré. Nous savons que le Barça est une grande équipe. Ce n’est pas ma compétence de parler d’autres clubs. Nous sommes concentrés sur le match, nous devons gagner et nous allons souffrir parce que le Barça va nous rendre le match difficile. Ta question concerne un autre moment et une opinion.“