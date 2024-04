Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Xavi a dévoilé son groupe avec des retours importants.

Alors que du côté du PSG, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, le FC Barcelone s’avance au Parc des Princes pour le quart de finale aller de la Ligue des champions avec plus d’incertitudes. Si Presnel Kimpembe, absent de longue date, Nordi Mukiele, victime d’une commotion célébrable contre Clermont, et Achraf Hakimi, suspendu, ne fouleront pas la pelouse de l’enceinte parisienne demain, du côté du Barça, il y a encore des incertitudes. Ce mardi matin, Xavi a dévoilé son groupe pour l’affrontement contre les Rouge & Bleu.

Pedri et De Jong pas encore autorisés à rejouer

Incertain pour ce choc entre le PSG et le FC Barcelone, Andreas Christensen figure bien dans la liste concoctée par l’entraîneur espagnol. C’est également le cas de Pedri et Frenkie de Jong. Mais le FC Barcelone précise que les deux joueurs n’ont toujours pas reçu le feu vert du staff médical pour un retour à la compétition. Il faudra attendre la conférence de presse de Xavi ce mardi soir pour en savoir plus sur la possibilité de voir les deux milieux postuler pour une place sur la feuille de match demain soir.

Le groupe du FC Barcelone

Ter Stegen, Joao Cancelo, Araujo, Martinez, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Pena, Felix, Christensen, Marcos Alonso, Romeu, Roque, Roberto, De Jong, Gündogan, Koundé, Astralaga, Yamal, Casado, Fermin, Cubarsi, Guiu, Fort