PSG / Barcelone : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, en quart de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-3) dans un match animé. Et plusieurs Parisiens ont montré de la fébrilité.

Le PSG devra réaliser l’exploit mardi prochain à Barcelone. Dans un match à rebondissement, le club parisien s’est incliné sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-3). Après une première période amorphe, les joueurs de Luis Enrique se sont révoltés au retour des vestiaires avant de craquer face aux changements décisifs de Xavi. Mais durant ces 90 minutes, trop de Parisiens ont montré un visage inquiétant et peu ont été au niveau de l’affiche.

Donnarumma et Beraldo en difficulté, Mbappé invisible, Vitinha et Nuno Mendes au niveau

Très performant depuis plusieurs mois, Gianluigi Donnarumma a sombré sur la pelouse du Parc des Princes. Le portier parisien est fautif sur les trois buts encaissés des Rouge & Bleu et reçoit la note de 3/10 dans L’Equipe. « De la fébrilité, encore et toujours quand les montagnes s’élèvent. Il est impliqué sur les buts adverses, d’abord en ne dégageant pas fermement un centre de Yamal (37e), avec un jeu au pied une nouvelle fois défaillant en rendant le ballon aux Espagnols (62e). Il doit aussi mieux faire sur le troisième but où il est resté planté sur sa ligne (77e). » Autre grosse déception de la rencontre, Lucas Beraldo, noté 2/10 : « Il a été de tous les mauvais coups. Un long ballon de Ter Stegen mal jugé (6e), une grosse faute sur Raphinha (12e) et un marquage bien trop large sur Lewandowski (37e). Le résultat ? L’ouverture du score barcelonaise. Même dans les temps forts parisiens, il n’aura jamais su se mettre au niveau de la rencontre. » La meilleure note côté parisiens est pour Vitinha (7/10) : « Auteur d’une bonne entame, il a vu son activité réduite à partir du moment où le Barça a sauté le milieu. Il retrouve de l’influence en seconde période avec ce but où il parcourt 80 m pour conclure (51e), ces caviars pour Barcola (71e) et Dembélé (75e) et ses orientations en une touche. »

Star de l’équipe, Kylian Mbappé a été invisible durant la totalité de la rencontre. Le numéro 7 du PSG a traversé cette rencontre sans jamais réussir à faire la différence et il récolte la note de 3/10 dans Le Parisien. « L’attaquant avait annoncé qu’il ne voulait pas se cacher, il s’y est plutôt mal pris. Tantôt dans l’axe, tantôt côté gauche, il a souvent forcé la décision, sans jamais réussir à faire de différences notables. Souvent à l’arrêt, il a été cadenassé sans souci par la défense catalane. » En revanche, un joueur a été au niveau de l’évènement, Nuno Mendes. Préservé sur certaines rencontres, le Portugais a livré une grande prestation ce mercredi soir (8/10) : « Dans une équipe longtemps endormie, il a été le seul à apporter du peps et la folie nécessaire. Son gros rush dès les premières secondes a donné le ton de sa prestation pleine de punch et de combativité. Il s’offre un petit festival dans la surface avant de revenir en costaud devant Yamal (19e). À noter, un précieux sauvetage sur la ligne pour repousser la tête de Lewandowski (20e) et une sacrée débauche d’énergie. » Le quotidien francilien a également apprécié la prestation de Marquinhos, qui obtient la note de 7/10. « Pour son 436e match avec le PSG, le capitaine a été la bouée de sauvetage de sa défense. Malgré son positionnement à droite en première, il s’est transcendé pour bloquer son couloir et assurer les couvertures. Repassé dans l’axe, il a continué d’afficher la même solidité. »