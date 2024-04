Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné en quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (2-3). Et les Parisiens n’ont pas pu compter sur leur star, Kylian Mbappé, transparent pendant 90 minutes.

Il avait pourtant annoncé la couleur quelques jours avant le match. Kylian Mbappé se disait prêt pour ce genre de rencontre. « C’est le moment pour les grands joueurs : je suis prêt, et comme d’habitude je ne vais pas me cacher ! », avait-il déclaré dans l’émission de Téléfoot dimanche dernier. Et après ce quart de finale aller de Ligue des champions, le constat est sans appel. Le numéro 7 du PSG a traversé cette confrontation aller comme une ombre. Invisible pendant 90 minutes, la star parisienne n’a jamais su faire de différence face à Jules Koundé en première période. Positionné dans un rôle plus axial après la pause, il n’a jamais su prendre le meilleur sur la solide charnière centrale Araujo-Cubarsi.

À voir aussi : PSG / Barcelone : les notes des Parisiens dans la presse

Des chiffres inquiétants

Et les statistiques confirment la prestation amorphe de l’attaquant, comme le rapporte Le Parisien. Durant ces 90 minutes, Kylian Mbappé n’a cadré aucun tir sur ses trois tentatives. Preuve de son manque d’implication dans le jeu, l’international français a été signalé à trois reprises en position de hors-jeu. « Son mauvais positionnement a coûté plusieurs offensives intéressantes aux Parisiens. » Autre chiffre inquiétant, le champion du Monde a remporté 2 duels sur 10 au sol. Enfin, L’attaquant de 25 ans a seulement touché 44 ballons en 90 minutes et en a perdu 13.

Le meilleur buteur de l’histoire du club a reçu la note de 3/10 dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. « Pas la peine de tourner autour du pot : l’attaquant du PSG était très attendu et il a raté son rendez-vous. Il ne passe pas à côté de son match, il avait des jambes et a beaucoup provoqué, par ses appels, mais sans réussir à prendre à défaut le marquage adverse. Face à la paire Koundé-Araujo, il a même souvent évité le dribble pour privilégier la passe, sans grande inspiration. Résultat, il a été peu dangereux et n’a pas fait la décision même s’il est impliqué sur le but de Dembélé (48e) », analyse L’E. Même constat dans le journal francilien. « L’attaquant avait annoncé qu’il ne voulait pas se cacher, il s’y est plutôt mal pris. Tantôt dans l’axe, tantôt côté gauche, il a souvent forcé la décision, sans jamais réussir à faire de différences notables. Souvent à l’arrêt, il a été cadenassé sans souci par la défense catalane. » Kylian Mbappé devra impérativement montrer un autre visage le 16 avril prochain à Barcelone.