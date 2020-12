Ce soir à 18h55 (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot), le match entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir (J6 de la phase de groupes de Ligue des champions) reprendra à partir de la 13ème minute avec les mêmes 22 acteurs sur le terrain. Cependant, l’UEFA a décidé de suspendre le carton rouge reçu par le membre du staff de l’équipe turc, Pierre-Achille Webo. Ainsi, l’entraîneur-adjoint de l’Istanbul BB pourra être présent sur le banc de touche de son équipe. De plus, l’UEFA a ouvert officiellement une enquête, comme l’a indiqué l’instance européenne dans un communiqué. “Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement disciplinaire de l’UEFA, un inspecteur d’éthique et de discipline a été désigné aujourd’hui pour mener une enquête disciplinaire concernant l’incident et les événements qui ont conduit au match de groupe de l’UEFA Champions League opposant le Paris Saint-Germain. İstanbul Başakşehir FK abandonné. Les informations relatives à cette enquête seront mises à disposition en temps voulu.”

Pour rappel, le PSG est déjà qualifié pour les 8es de finale de l’UEFA Champions League grâce au succès du RB Leipzig face à Manchester United (3-2). En cas de succès, les Rouge et Bleu prendront définitivement la première place de ce groupe H.