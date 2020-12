Reporté pour cause de propos à caractère racistes tenus par le quatrième arbitre de la rencontre envers un membre du staff du club Basaksehir, Pierre Achille Webo, le match entre le PSG et l’Istanbul BB – comptant pour la 6e journée de la phase de groupes de Ligue des champions – a été officiellement reporté après plus d’une heure d’indécision. Comme rapporté par le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, cette rencontre aura lieu ce mercredi à 18h55 (RMC Sport 1 / la chaîne Téléfoot), toujours dans le huis clos du Parc des Princes. Une rencontre qui reprendra à partir de la 13ème minute avec un nouveau corps arbitral. Une information confirmée par le PSG sur son site internet et l’UEFA. Sur son compte Twitter, l’instance européenne a reconnu qu’une enquête approfondie aura lieu. “L’UEFA est au courant d’un incident survenu ce soir en Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir et va mener une enquête approfondie. Le racisme, et la discrimination sous toutes ses formes, n’a pas sa place dans le football.” Pour rappel, le PSG est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions grâce au succès du RB Leipzig face à Manchester United (3-2). Une victoire des Rouge et Bleu face au club turc leur permettrait d’occuper définitivement la première place du groupe H.

MAJ, 00h15 – Sur son site internet, le PSG a rappelé dans un communiqué sa lutte contre toute forme de discriminations : “C’est un fait extra-sportif qui a mis un terme à cette rencontre après tout juste 13 minutes de jeu. Une plainte dans les rangs turcs suite à des propos racistes émanant du 4e arbitre a laissé place à un vif échange qui a réuni les 22 acteurs aux bords du terrain. Toute forme de racisme va à l’encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son Président, son staff et ses joueurs. Après 10 minutes d’explication, l’arbitre a invité les deux équipes à regagner leur vestiaire respectif. Une heure et demie après l’interruption, l’UEFA a finalement décidé de mettre un terme officiellement à la rencontre qui se rejouera donc mercredi à 18h55. Depuis plus de 15 ans, le Paris Saint-Germain a fait de la lutte contre toutes formes de discriminations un combat permanent. Le club de la capitale est aujourd’hui l’un des clubs de sport les plus engagés dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations.” De leur côté, certains joueurs parisiens ont réagi via leurs réseaux sociaux (voir ci-dessous).

MAJ, 00h35 – Sur son site officiel, l’UEFA a officialisé le nouveau corps arbitral pour ce match entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir. Le Néerlandais, Danny Makkelie, sera donc au sifflet. Il sera assisté par Mario Diks (Néerlandais) et Marcin Boniek (Polonais). Bartosz Frankowski (Polonais) sera le quatrième arbitre. Enfin, Marco Di Bello (Italien) et Maurizio Mariani Italien) officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Danny Makkelie avait déjà arbitré le PSG lors de cette phase de groupes lors du difficile mais précieux succès des Parisiens face au RB Leipzig (1-0, 4ème journée de C1).