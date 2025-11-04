PSG / Bayern – Le groupe parisien quasiment au complet

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À quelques heures de ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG va jouer son choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, au Parc des Princes, ce mardi soir avec un groupe quasiment au complet, une rareté en ce début de saison 2025-2026. Victime d’une lésion à la cuisse droite contre Lorient il y a un peu moins d’une semaine, Désiré Doué est le seul absent pour blessure dans le groupe concocté par Luis Enrique pour ce choc contre les Bavarois. L’autre absent notable, Illia Zabarnyi, qui va purger sa suspension après le carton rouge qu’il a reçu contre le Bayer Leverkusen (2-7) il y a quinze jours.

Ibrahim Mbaye de retour dans le groupe

Encore gêné par ses ischio-jambiers à l’issue de la victoire sur le fil du PSG contre Nice le week-end dernier (1-0), Ousmane Dembélé figure bien dans le groupe de Luis Enrique pour ce match contre le Bayern Munich. C’est également le cas d’Ibrahim Mbaye, qui avait été laissé à la disposition de l’équipe U19 ce week-end. Autre titi présent dans ce groupe, Quentin Ndjantou, qui enchaîne les apparitions dans le groupe et sur le terrain ces dernières semaines.

Le groupe du PSG