Désiré Doué de retour avant la fin de l’année 2025 ?

Victime d’une lésion de la cuisse droite contre Lorient, Désiré Doué sera absent plusieurs semaines. Le numéro 14 du PSG pourra-t-il revenir avant la fin de l’année 2025 ?

Désiré Doué n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison 2025-2026. Touché au mollet avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, le milieu offensif avait fait son retour contre Strasbourg, le 17 octobre dernier. Malheureusement, l’ancien Rennais, qui revenait en forme avec trois buts et deux passes décisives, s’est blessé contre Lorient. Il manquera plusieurs semaines de compétition.

Il a déjà quitté les béquilles

L’Equipe indique que Désiré Doué souffrirait, en fait, d’une lésion de grade 3 (sur une échelle de 0 à 4). Le quotidien sportif explique que la durée de son absence évolue selon les sources. Au PSG, certains estiment qu’il pourrait être prêt en fin d’année, d’autres jugent qu’il faudra attendre début voire mi-janvier 2026. Sorti en pleurs après sa lésion à la cuisse droite à Lorient (1-1), Désiré Doué a traversé les premiers jours de sa rééducation de manière plus légère, avance le quotidien sportif. Avec la volonté d’entamer sa convalescence avec énergie. L’international français a quitté ses béquilles rapidement.