PSG / Bayern : Le match dans le match

Pour le compte de la phase des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, le PSG devra faire face au Bayern Munich. Jusqu’ici, cette rencontre est la plus importante de la saison des Rouge & Bleu, et comme dans toutes les grandes joutes européennes, le match se fera au milieu de terrain. Cependant, côté parisien, un autre secteur de jeu pourrait faire la différence.

Le Paris Saint-Germain devra livrer une bataille comme il ne l’a jamais fait cette saison au milieu de terrain face au Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes. Outre ce secteur de jeu sur lequel le club de la capitale est souvent pointé du doigt, les hommes de Christophe Galtier pourront s’appuyer sur d’autres qualités de leur effectif. En effet, le match dans le match pourrait se faire sur les ailes. Dans le football moderne, les latéraux sont davantage offensifs, et ceux du PSG comme du Bayern Munich en sont l’archétype parfait. En s’appuyant sur les compositions probables de part et d’autre, la rencontre du soir devrait nous offrir les duels Achraf Hakimi face à Joao Cancelo puis Nuno Mendes face à Benjamin Pavard. L’international marocain, en grande forme depuis le retour de la Coupe du Monde, fera face à la nouvelle recrue du Bayern Munich, ce qui devrait nous offrir un duel plutôt disputé. Cependant, Cancelo, droitier qui évoluera sur le flanc gauche, ne devrait pas poser d’énorme problème à Hakimi tant les qualité athlétiques du numéro 2 du PSG sont supérieurs à celle du Portugais du Bayern. Il faudra prendre en compte l’apport des milieux de terrain des deux côtés afin d’affiner l’analyse, mais des éléments de réponses existent dans les choix des coachs.

Le Bayern plus méfiant que prévu ?

La titularisation de Joao Cancelo sur le flanc gauche de la défense, prive Alphonso Davies de cette rencontre. Pourtant, le Canadien semble être plus armé de part son explosivité pour faire face à Achraf Hakimi. Cependant, Julian Nagelsmann opterait donc pour une option moins risquée et plus équilibrée afin de faire une place de l’autre côté à Benjamin Pavard. L’international français, au profil plus défensif, fera face à Nuno Mendes. Un duel qui pourrait tourner rapidement à l’avantage du jeune portugais. De même que son penchant à droite, le numéro 25 du PSG surclasse son adversaire direct sur le plan athlétique et pourrait aisément faire parler ses qualités afin de déborder couloir gauche.

Souvent en difficulté face à des joueurs virevoltants, Benjamin Pavard pourrait, très tôt dans la rencontre, se retrouver en difficulté face à Nuno Mendes. En se penchant sur les dernières rencontres des Bavarois, on peut constater par séquences, la profondeur que peut laisser la défense du Bayern Munich dans son dos, une faille que pourront exploiter les deux latéraux du Paris Saint-Germain.