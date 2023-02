PSG / Bayern Munich – Les compositions probables

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille, au Parc des Princes, le Bayern Munich, à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et Christophe Galtier pourrait innover dans son onze de départ.

C’est le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le match tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich aura lieu au Parc des Princes ce mardi soir. Et le club parisien aura pour objectif de prendre une option avant la confrontation retour dans trois semaines à Munich (8 mars). Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe.

Un 4-4-2 à plat avec Zaïre-Emery à droite ?

Mais l’international français devrait être encore trop juste pour retrouver une place de titulaire. Ainsi, pour contrecarrer les velléités offensives des latéraux, le coach parisien pourrait mettre en place un 4-4-2 à plat. En défense, pas de surprise avec les titularisations de Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Marco Verratti va faire son retour et devrait être aligné aux côtés de Danilo Pereira. Le Portugais apportera son impact physique dans un secteur de jeu où les Rouge & Bleu montrent d’énormes lacunes depuis plusieurs semaines. Plus surprenant, la titularisation de Warren Zaïre-Emery sur le côté droit du 4-4-2. Une juste récompense pour le Titi, après des dernières sorties encourageantes. De son côté, Carlos Soler devrait évoluer sur le côté gauche, d’après L’Equipe et Le Parisien. Enfin en attaque, la paire Neymar Jr et Lionel Messi est attendue.

En face, Julian Nagelsmann sera privé de Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui et Sadio Mané. Mais le coach allemand pourra s’appuyer sur les anciens Parisiens, Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting ainsi que sur les recrues hivernales, Yann Sommer et João Cancelo.

XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes. – Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Carlos Soler – Messi, Neymar

Compositions probables PSG / Bayern Munich (L’Equipe)