PSG Bayern

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Bayern Munich pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, une conférence de presse est organisée à la veille de la rencontre. Ce lundi après-midi, Neymar s’est présenté devant les journalistes. Extraits choisis…

Son état de forme et les critiques autour de lui

« Je me sens très bien, physiquement et mentalement. Certains matches, les choses ne vont pas très bien. Il y a aussi des matches où vous voulez tout faire mais vous n’y arrivez pas. Les critiques sont légitimes, chacun a son avis, son point de vue. Je respecte. Je fais le maximum pour le club et pour l’équipe. Je le ferai jusqu’à la fin de la saison.«

Le match contre le Bayern

« J’ai beaucoup de confiance en moi. J’ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités et mes qualités. Nous sommes tous préparés pour ce choc, nous avons une super équipe pour faire un très bon match. J’aime jouer ces grands matches, contre les grandes équipes. C’est à ce moment que les joueurs de grande qualité doivent apparaître. Nous travaillons dur pour faire un excellent match.«

Les difficultés avant les matches de Champions League

« Je n’ai pas d’explications. Je pense que ça arrive à tous les clubs des moments de difficulté. En tant qu’équipe, nous devons être unis, concentrés. C’est bien que ces difficultés arrivent maintenant. Nous sommes au courant qu’il y a des failles, mais nous voulons améliorer et montrer la meilleure version du PSG.«

Mbappé

« C’est un joueur extrêmement important, c’est un crack, un grand joueur. Quand nous sommes tous les trois, nous nous sentons très forts. Il m’a dit qu’il se sentait bien. Ce sont de bons signes.«

La Ligue des Champions

« Chaque match a son histoire. Notre plus grand objectif est la Ligue des champions, c’est clair. Parfois, nous n’arrivons pas à maîtriser tous les détails. C’est comme la Coupe du monde, c’est celui qui fait le moins d’erreurs qui va au bout. On est pas là pour se promener, on est là pour travailler. On veut gagner tous les titres. Nous sommes tristes d’avoir été éliminés de la Coupe de France. On n’est pas là pour se promener, on est là pour travailler. On veut gagner tous les titres. Nous sommes tristes d’avoir été éliminés de la Coupe de France.«

Les rumeurs sur les tensions dans le vestiaire

« C’est arrivé, une petite discussion, nous n’étions pas d’accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c’est comme avec ma copine. Le football n’est pas que de l’amour, pas que de l’amitié. Il y a du respect mais ça arrive d’avoir des discussions. Nous ne sommes pas habitués à perdre, le PSG est habitué à gagner quand il y a des défaites, bien sûr que ça nous perturbe. Ça fait partie du processus pour s’améliorer. Pour le vestiaire, c’est parfois des mensonges ce qui sort dans la presse et ça fait le tour du monde. C’est arrivé que des rumeurs sortent à des moments clefs de la saison. Nous devons rechercher ce qui se passe, ce n’est pas normal que des sujets sortent dans la presse, ça doit rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. Quand il y a des infos comme ça, nous sommes fâchés. Je vous garantis que beaucoup d’informations sont fausses, certaines sont vraies.«

Verratti

« Quand Marco est sur le terrain, il donne l’impression que tout ce qu’il fait est facile mais il rend aussi les choses plus faciles pour tous les joueurs de l’équipe.«