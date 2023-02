Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 février 2023. Un groupe sous tension après la défaite à Monaco. Une crise qui arrive au pire moment. Les premiers indices sur la composition contre le Bayern Munich.

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la défaite du PSG sur la pelouse de Monaco hier après-midi (3-1). « L’élimination par Marseille en Coupe de France (1-2, mercredi) puis, trois jours plus tard, cette défaite à Monaco qui aurait viré à l’humiliation sans plusieurs arrêts de Gianluigi Donnarumma, la semaine n’a pas été à leur goût (des supporters, ndlr). » C’est également le cas de Christophe Galtier. Le quotidien sportif explique que la crise couve au sein du PSG. « Le club de la capitale traverse le pire hiver de l’ère QSI et son entraîneur va devoir trouver les solutions pour endiguer la crue. » Christophe Galtier n’a pas caché son inquiétude à la fin de cette deuxième défaite en trois matches en conférence de presse. « Si je n’étais pas inquiet, ce serait grave. » Même si l’excuse des nombreuses absences « peut être audible de façon conjoncturelle« , le PSG avait un onze qui tenait la route. Malgré ça, il n’avait pas fière allure contre les Monégasques. L’Equipe estime que, à l’exception de Warren Zaïre-Emery, les titis ont déçu notamment El Chadaille Bitshiabu, impliqué sur les deux premiers buts de l’ASM. « Mais les titulariser par défaut, en nombre aussi important, est-il une manière de les placer dans les meilleures dispositions pour qu’ils s’expriment ? Pas sûr. »

Les performances très poussives du PSG depuis le début de l’année 2023 qui agace les supporters Rouge & Bleu. Fâché par l’élimination contre l’ennemi juré en Coupe de France, les supporters parisiens ont d’abord entamé une grève des encouragements pendant les vingt premières minutes à Monaco. Ils ont ensuite demandé aux joueurs du PSG de mouiller le maillot. « Enfin, ils les ont encouragés sur un air moqueur comme cela n’était plus arrivé depuis longtemps. » La colère gagne les Ultras tout doucement, ce qui n’a pas échappé à la direction du club. « Vendredi après-midi, lors de la réunion de sécurité préparatoire à la réception du Bayern, le PSG a fait part de ses craintes en cas de défaite à Monaco, après celle du Vélodrome. » Les joueurs aussi sentent que le lien pourrait se rompre, assure le quotidien sportif. Presnel Kimpembe est venu leur parler à la fin de la rencontre. « Mais certains Ultras considéraient que cette prise de parole aurait dû revenir à Marquinhos, alimentant une forme de ressentiment contre le Brésilien« , conclut l’Equipe.

Le Parisien revient aussi sur cette défaite du PSG, qui inquiète à trois jours de la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le quotidien francilien explique que le club munichois arrivera face à un PSG moribond, anéanti, secoué, déchiré. Entre son premier match post Coupe du Monde contre Strasbourg (2-1) et la défaite à Monaco hier après-midi (3-1), le PSG « a enchaîné les purges et surtout pas moins de quatre défaites en dix rencontres« , lance Le Parisien. Ce dernier constate que le club de la capitale ne fait plus peur à personne. « Le PSG a continué de sombrer et de couler, augmentant un peu plus son territoire du doute. […]Il s’enferme dans son enfer mental, ne trouve aucune issue alors que son jeu s’est dérobé il y a longtemps et qu’aucune réaction, du banc, des remplaçants comme des titulaires ne point jamais. » Comme l’Equipe, le Parisien estime que la crise couve au sein des Rouge & Bleu. Pour le match de mardi, « selon un procédé classique et déjà éprouvé par le PSG dans le passé, son équipe s’en remettra à sa volonté de sortir du ridicule« , lance le quotidien francilien. Le levier de l’orgueil devrait être utilisé par le staff du PSG assure Le Parisien. Pour le match contre le Bayern, Christophe Galtier espère pouvoir compter sur Marco Verratti et Lionel Messi, forfaits hier après-midi, mais également ceux qui étaient sur le banc, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Kylian Mbappé ne devrait pas être présent, même sur le banc. « Un ultime point sera effectué 48 heures après les derniers examens« , indique Le Parisien. En ce qui concerne le système de jeu, celui en losange pourrait s’imposer « à condition d’amener davantage d’équilibre et de verticalité que sur ces derniers matches« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi des tensions au sein du PSG après ce revers contre Monaco. Durant le match, plusieurs joueurs « ont passé une large partie de la première période à pester et à s’invectiver. » Neymar a été au cœur de ses tensions se plaignant plusieurs fois, notamment auprès de Vitinha, « de ne pas recevoir le ballon dans le bon tempo et dans les bonnes zones. » Hugo Ekitike s’est aussi attiré les foudres du numéro 10 du PSG. « Il a usé de mots peu amènes pour regretter certains choix du jeune attaquant français. » Danilo Pereira a été l’un des rares à réconforter Bitshiabu avec Marquinhos après l’erreur du titi parisien qui a amené le deuxième but monégasque. L’international portugais est jugé comme essentiel dans le leadership de l’équipe. La nervosité a gagné une large partie de l’équipe parisienne assure le quotidien sportif. « Ce climat s’est ensuite propagé dans le vestiaire. » À l’issue de la rencontre, Luis Campos, encore une fois excédé par la prestation du PSG, « était décidé à recadrer son groupe. » Il lui a reproché un manque d’agressivité. « Cette remontrance n’a pas été du goût de tout le monde. Et notamment de la part du duo de Brésiliens Marquinhos-Neymar, pour qui le problème du PSG, samedi, ne se situait pas là. » L’échange entre les trois a été très vif et long, assure l’Equipe.

À deux jours de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, l’Equipe se demande quelle équipe va aligner Christophe Galtier. Absent contre Monaco, Lionel Messi et Marco Verratti doivent reprendre l’entraînement lundi. « Il n’y a pas d’inquiétude autour de leurs cas. Ils seront alignés d’entrée. » En ce qui concerne Kylian Mbappé, à part un miracle, il ne sera pas dans le groupe pour défier les Allemands. Sur le système de jeu, « difficile, compte tenu de ce qu’on a vu samedi, de percevoir le 3-4-1-2 comme une alternative crédible. Et ce même si le Bayern Munich évolue dans un système comparable. » En défense centrale, malgré des difficultés constantes ces dernières semaines, Sergio Ramos devrait être associé à Marquinhos. C’est au milieu que les doutes sont les plus importants. Danilo Pereira sera lancé d’entrée assure le quotidien sportif. Fabian Ruiz sera-t-il remis de son virus ? « Et si oui, peut-il répondre en termes d’intensité à ce qui attend le PSG. » Mais en l’état, la plus forte possibilité est d’avoir Marco Verratti et Vitinha au côté de Danilo. Enfin en attaque, « le seul doute concerne Ekitike. Sa titularisation aurait le mérite de fixer les centraux munichois« , conclut l’Equipe.