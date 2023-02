Le groupe du PSG pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich est tombé. Christophe Galtier a convoqué 22 joueurs Rouge & Bleu, et devrait compter sur la quasi totalité de son groupe. En effet, seul Nordi Mukiele et Renato Sanches manquent à l’appel.

Le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe officiel des Parisiens qui seront présents demain au Parc des Princes afin de défier le Bayern Munich en huitième de finale de C1. La plus grande surprise, la présence de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG s’est entraîné on ne peut plus normalement ce lundi, veille de match, à en croire les dernières informations de L’Equipe, et devrait bénéficier de temps de jeu face aux Bavarois en fonction de la réaction de sa cuisse selon Fabrice Hawkins. Le champion du monde 2018 a effectué une séance d’entraînement complète au Camp des Loges. En ce sens, l’attaquant parisien sera bien de la partie demain comme le montre le groupe officiel annoncé par le club de la capitale. Un groupe dans lequel apparaît pour la deuxième fois consécutive Presnel Kimpembe. Le défenseur central est de retour de blessure et pourrait enchaîner cette semaine en Ligue des Champions. Les habituels titis parisiens sont également convoqués, seul Ilyes Housni n’apparaît pas dans le groupe.

Le groupe du PSG face au Bayern Munich