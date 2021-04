Demain, le PSG s’offre des retrouvailles avec le FC Bayern, champion d’Europe en titre et épouvantail attitré sur la scène continentale. Le club allemand, on le sait est privé de Robert Lewandowski (déchirure ligamentaire du genou droit). Mais pour le reste on est plutôt tranquille à la Säbenerstrasse. Hans-Dieter Flick aura du choix et devrait conserver son 4-2-3-1. Plus offensif et rapide Alphonso Davies devrait être préféré à Lucas Hernandez. Surtout dans la perspective où Thilo Kehrer serait titularisé. Le défenseur allemand étant perçu comme le point faible du PSG. Devant Neuer, on devrait donc avoir Pavard, Boateng, Alaba et Davies. La paire Kimmich-Goretzka sera bien là dans l’entrejeu. Sané et Coman sont attendus sur les ailes. Müller étant à la baguette derrière Gnabry en pointe.

Le PSG pourrait adopter une animation ressemblante. Même si, pour rappel, Alessandro Florenzi (Covid) Marco Verratti (2e Covid) et Leandro Paredes (suspendu) seront absents. Tout comme Mauro Icardi (lésion cuisse) et Layvin Kurzawa (mollets). Bonne nouvelle Danilo Pereira est lui apte. Le Portugais devrait être associé à Gana Gueye. Reste à savoir qui sera le troisième larron dans le coeur du jeu : Rafinha ? Draxler ? Herrera ? Neymar ou Di Maria en numéro 10 ? Si le choix se portait sur le Brésilien on pourrait retrouver Di Maria à droite, Mbappé à gauche et Kean en pointe. Mais rien ne dit qu’on n’aura pas Kean à droite, Mbappé en pointe. Rien ne se dessine clairement. Y compris pour le poste de latéral droit… Thilo Kehrer enchaîne les mauvais matches. Colin Dagba pourrait en profiter. Alors, quel onze de départ du PSG et quelle animation ? A vos claviers !

Le groupe officiel du PSG : Navas, Rico, Letellier, Dagba, Pembele, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Bakker, Kamara, Gueye, Danilo, Herrera, Draxler, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappé, Sarabia, Kean, Nagera, Gharbi. // Absents : Bernat, Florenzi, Franchi, Icardi, Kurzawa, Michut, Simons, Paredes, Verratti