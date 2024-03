PSG : Bradley Barcola, une absence vraiment préjudiciable ?

La trêve internationale aura causé du tort au PSG avec la blessure de Bradley Barcola. En match amical avec les Bleuets, le numéro 29 parisien est sorti dès la 29e minute face à la Côte d’Ivoire, touché derrière la cuisse gauche. Le verdict a rapidement confirmé l’impression visuelle d’une lésion aux ischios. L’absence de Bradley Barcola sera-t-elle vraiment préjudiciable ?

A la fin du mercato estival 2023, Bradley Barcola s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2028. L’ancien de l’Olympique Lyonnais est arrivé sous les cieux parisiens presque sur la pointe des pieds, n’étant pas attendu comme l’élément qui allait changer la face de l’attaque parisienne. La carte en sa faveur ? La volonté à peine cachée de Luis Enrique de pouvoir compter sur lui dans son effectif, et la relation entre les deux hommes semble correspondre à ce souhait du technicien espagnol. Si le début de saison de Bradley Barcola, en temps de jeu et dans ses performances, n’est pas le reflet de son potentiel, le numéro 29 du PSG a su monter en puissance, se montrer patient, et arriver au point culminant de sa première saison en Rouge & Bleu lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le club de la capitale s’impose au Parc des Princes le 14 février dernier sur le score de 2-0 et l’ailier français inscrit le deuxième but. Sur le plan statistique, l’attaquant de 21 ans compte 30 matchs (TCC) avec le PSG, pour un bilan de 3 buts et 6 passes décisives. Sous les ordres de Luis Enrique, Bradley Barcola est le treizième joueur le plus utilisé cette saison, derrière des titulaires comme Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Marquinhos.

Bradley Barcola lors de sa sortie sur blessure avec l’Equipe de France Espoirs (Image : Icon Sport)

Une méforme, une blessure … quel rôle ce printemps ?

Après sa bonne période, Bradley Barcola connaît un coup d’arrêt, parfaitement imagé par sa sortie à la mi-temps lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions le 5 mars dernier sur la pelouse de la Real Sociedad. Auteur de bonnes entrées en jeu en championnat, l’ancien de l’Olympique Lyonnais semble tout de même marquer le coup avec des performances en deçà. En Ligue 1 Uber Eats, entre le mois de décembre et janvier, Bradley Barcola s’inscrivait presque dans la peau d’un titulaire notamment avec l’enchaînement de trois titularisations, ses deux premiers buts au PSG, et sa belle prestation lors du Trophée des Champions (victoire 2-0 face au TFC). C’est dans ce contexte de baisse de régime que sa blessure intervient. Selon les derniers échos, le numéro 29 Rouge & Bleu devrait être absent deux semaines et ainsi manquer le Classique face à l’OM, la demi finale de Coupe de France face au Stade Rennais, et reste incertain pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone.

La blessure qui tombe à pic. En effet, si les jeunes joueurs ont besoin d’enchaîner afin de se montrer et garder le rythme, leur gestion est tout aussi importante. Dans ce début de printemps en eaux troubles qui attend le Paris Saint-Germain, chacun devra être à 100% afin de répondre à l’intensité que nécessite les matchs couperets. En ce sens, lorsque l’on prend en compte la forme actuelle et le regain de confiance de Gonçalo Ramos, sa blessure et sa baisse de régime, l’absence de Bradley Barcola pour entamer cette période on ne peut plus importante de la saison du PSG ne devrait pas causer de véritables maux de tête à Luis Enrique. Ce dernier pourra donc s’appuyer sur son attaquant portugais, l’orgueil d’un Randal Kolo Muani, d’autres options que sont Marco Asensio et Kang-In Lee, ou encore s’adapter sur le plan tactique en mettant en place d’autres schémas. La profondeur de son effectif devrait permettre au technicien espagnol de trouver des solutions pour composer son attaque sans l’ailier de 21 ans, qui devra tout de même faire attention à ne pas se transformer en grand perdant en cas d’enchaînement de succès sur la période. Du côté du club de la capitale, dans un tel début de printemps, l’occasion se présente pour prouver que le groupe de Luis Enrique est assez étoffé pour faire face aux grandes échéances.