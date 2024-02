Ce mercredi (21h10 sur beIN SPORTS 1 et France 3), le PSG accueille le Stade Brestois 29 dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Dix jours après leur match nul en Ligue 1 (2-2), le PSG et le Stade Brestois s’affrontent une nouvelle fois au Parc des Princes, mais cette fois-ci dans le cadre d’un huitième de finale de Coupe de France. Dans une semaine importante pour la suite de leur saison, les joueurs de Luis Enrique auront à coeur d’accéder aux quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2021. Cependant, le technicien espagnol devra se passer de certains éléments comme Presnel Kimpembe (rééducation), Milan Skriniar (rééducation), Nuno Mendes (reprise), Lucas Hernandez (suspension), Lee Kang-In (sélection) et Randal Kolo Muani (infection virale). En revanche, les retours d’Achraf Hakimi, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pourront redonner le sourire au coach parisien dans ce calendrier effréné.

Et à quelques heures de ce coup d’envoi entre Parisiens et Brestois, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez vos pronostics dans les commentaires. Vendredi dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2) à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un bon résultat annoncé ici par freeed (avec les bons buteurs), Thierry17, naruniko78, Popoch, ecthelion2 et Blood. Félicitations à eux !!!