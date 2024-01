Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille le Stade Brestois à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs.

Pour son retour au Parc des Princes en Ligue 1, le PSG affrontera l’une des équipes en forme de cette saison, le Stade Brestois, surprenant 3e du championnat. Une belle affiche pour les Rouge & Bleu à deux semaines de leur huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a fait appel à 21 joueurs. Le technicien espagnol doit toujours composer sans Alexandre Letellier, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Lee Kang-In. Présent dans le point médical du PSG, Cher Ndour n’est pas apte pour la rencontre.

Manuel Ugarte de retour, Mayulu encore convoqué

Victime d’un petit pépin physique la semaine passée et absent du déplacement à Orléans en Coupe de France, Manuel Ugarte fait son retour dans le groupe parisien, tout comme Nordi Mukiele et Gianluigi Donnarumma, laissés au repos lors du dernier match. Pour le reste du groupe, pas de surprise. Luis Enrique pourra toujours s’appuyer sur ses joueurs cadres comme Marquinhos, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et désormais Bradley Barcola. À noter les présences de Senny Mayulu et Ethan Mbappé pour la réception du SB29.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Tenas, Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Mukiele, Beraldo

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Mayulu

Attaquants : K.Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola