PSG / Bruges : Les notes des Parisiens

Le PSG recevait ce soir le Club Bruges avec pour objectif de clôturer sa phase de groupes en beauté. Pas vraiment d’enjeu ni de pression pour Paris, déjà qualifié quoi qu’il arrive à la deuxième place d’un groupe A particulièrement relevé. Pour autant, Pochettino connait les attentes de ses supporters, en atteste la composition mise en place pour répondre à la fougue brugeoise.

Le match commence de la meilleure des façons pour Paris avec Kylian Mbappé qui ouvre le score après moins de deux minutes de jeu. Sa reprise est superbe et lance les Rouge et Bleu sur une très bonne dynamique. Paris joue haut et manque de doubler la mise avec Wijnaldum qui bute sur le gardien. Finalement, c’est encore le numéro 7 francilien qui trouve le chemin des filets avec une nouvelle reprise de volée de toute beauté ! Doublé en moins de 10 minutes donc pour le champion du monde Français qui voit son équipe dérouler. Les occasions se succèdent pour les Parisiens et Messi fait le break en concluant parfaitement une percée menée par l’inévitable Kylian Mbappé ! La deuxième période est moins séduisante que la première et pour cause, les hommes de Pochettino subissent et concèdent même un but à la 68e sur une perte de balle de Gana Gueye. Il en faut plus pour chambouler la bonne prestation Rouge et Bleu car après quelques changements tactiques, le Parc s’offre le plaisir d’acclamer son messie pour la seconde fois de la soirée. Messi se charge de d’inscrire le 4e but Parisien en trompant parfaitement Mignolet sur penalty. Pochettino peut enfin souffler après cette phase de groupe et cette belle victoire qui redonne le sourire. Rendez-vous dimanche prochain pour confirmer cette bonne dynamique contre Monaco !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Marquinhos 6, Diallo 6, Nuno Mendes 5 – Gueye 6, Verratti 7, Wijnaldum 6 – Mbappe 8.5, Messi 7.5, Di Maria 5.5

