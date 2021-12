Pochettino : « On a bien joué sur certaines séquences »

Le PSG a offert deux visages lors de sa victoire contre le Club Bruges (4-1) dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après une belle performance en première mi-temps, les Parisiens se sont arrêtés de jouer en deuxième. Mauricio Pochettino a salué le très bon début de match de son équipe.

« Je pense que c’était un très bon match. On a très bien démarré le match. Il y a eu une très belle connexion sur le terrain entre les joueurs. On a bien joué sur certaines séquences, salue le coach parisien pour Canal Plus. On a mérité ce genre de prestation. J’ai bien aimé comment on a joué au football dans cette très belle ambiance.«