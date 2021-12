Mbappé : « Aujourd’hui on a fait un petit pas en avant »

Kylian Mbappé a été l’homme du match entre le PSG et le Club Bruges. L’attaquant parisien a marqué un doublé rapide avant d’offrir une passe quasi décisive pour Lionel Messi. Au micro de Canal Plus, celui qui a été élu homme du match, a analysé cette victoire.

« Il n’y avait pas d’enjeu mais la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. On a pris ce match aux sérieux. On voulait gagner devant notre public. On voulait réchauffer un petit peu notre public et c’est ce que l’on a fait. On a eu une performance complète et c’était beaucoup mieux. Maintenant, on peut encore s’améliorer mais aujourd’hui on a fait un petit pas en avant.«