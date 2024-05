PSG / BVB – Les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG tentera de renverser le Borussia Dortmund pour se qualifier en finale de la Ligue des champions. Une heure avant cette rencontre, Luis Enrique et Edin Terzic ont dévoilé leurs équipes de départ.

Battu mercredi dernier par le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0), le PSG devra retourner la situation devant son public ce mardi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, toujours sur son protocole de reprise après son opération au tendon d’Achille en janvier dernier, mais également sans Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la manche aller. Pour remplacer ce dernier, le coach espagnol a décidé de titulariser Lucas Beraldo. Il accompagnera Marquinhos en défense centrale. Les deux Brésiliens sont associés à Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera les buts des Rouge & Bleu.

A voir aussi : PSG / Dortmund – Lucas Hernandez présent au Parc des Princes

Gonçalo Ramos titulaire en pointe

Pour son milieu de terrain, alors que la possibilité de voir Lee Kang-in à la place de Fabian Ruiz était évoquée, Le coach du PSG a décidé d’aligner le même trio que lors de la manche aller, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Enfin, la grosse surprise de ce onze concocté par Luis Enrique se trouve en attaque. Performant en 2024, mais pas utilisé en Ligue des champions, Gonçalo Ramos est titulaire en pointe de l’attaque. Il accompagnera Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui va jouer son dernier match de Ligue des champions au Parc des Princes avec le PSG.

Feuille de match PSG / Borussia Dortmund

Demi-finale retour Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus & RMC Sport 1 – Arbitre principal : Daniele Orsato – Arbitres assistants : Davide Massa et Alessandro Giallatini – Quatrième arbitre : Espen Eskas – VAR : Massimiliano Irrati et Paolo Valeri.