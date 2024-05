PSG / BVB – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a été incapable de renverser le Borussia Dortmund et s’est incliné au Parc des Princes (0-1). Et de nombreux Parisiens ne se sont pas montrés à la hauteur de l’évènement.

Le PSG a échoué aux portes de la finale de Ligue des champions. Après avoir perdu 1-0 au Signal Iduna Park la semaine passée, les joueurs de Luis Enrique ont été incapables de renverser la situation face au BVB et se sont une nouvelle fois inclinés sur le même score au Parc des Princes (0-1). Une véritable désillusion pour les Rouge & Bleu. Incapable de marquer le moindre but en 120 minutes de jeu et avec six poteaux touchés sur cette double confrontation, le club de la capitale est passé à côté de ce rendez-vous européen. Et malheureusement, de nombreux joueurs n’ont pas été à la hauteur de l’évènement ce mardi soir.

Mbappé et Dembélé inoffensifs, Beraldo encore trop tendre, Vitinha seul joueur au niveau

Pour son dernier match européen au Parc des Princes, Kylian Mbappé n’a jamais été perçu comme une menace par la défense bien regroupée du BVB. Et l’attaquant parisien reçoit la note de 2/10 dans le quotidien L’Equipe. « Son dernier match avec Paris en C1 a ressemblé à un cauchemar. Installé côté gauche, l’attaquant a été, longtemps, d’une infinie fragilité technique. Dominé dans le duel par Hummels, il n’est quasiment jamais passé en un-contre-un. Il rate sa reprise de près (36e) et manque de justesse sur la frappe qui touche la transversale (86e). C’est finalement par ses centres rentrants qu’il a été le plus dangereux. C’est tellement peu pour un prétendant au Ballon d’Or… » Ousmane Dembélé reçoit la même note dans le quotidien sportif (2/10) : « Il a incarné, parfois à lui seul, l’animation offensive parisienne ces derniers mois. Mais là, que ce fut brouillon et décevant. Avec un déchet trop conséquent dans son jeu de passes, des dribbles souvent peu efficients. Et au final ? Une créativité en berne. Très proche de provoquer un penalty toutefois (65e). Il n’a incarné devant qu’une menace diffuse avec seulement une frappe au-dessus (31e). »

Avec l’absence longue durée de Lucas Hernandez, Lucas Beraldo a été choisi pour compenser le forfait de l’international français. Et le Brésilien est coupable sur le but encaissé par Mats Hummels en lâchant le marquage. La recrue hivernale récolte la note de 3/10 dans le quotidien Le Parisien. « On l’attendait au tournant après ses dernières prestations ratées en Ligue des champions. Le Brésilien a su élever son niveau de jeu en première période : il surgit devant Adeyemi pour dévier sa frappe (12e) et assure une bonne couverture (19e). Mais son marquage trop lâche sur le but de Hummels et son inexpérience coûtent très cher sur cette action. » En revanche, un joueur s’est montré au niveau de l’évènement : Vitinha. Le Portugais a été irréprochable dans l’état d’esprit et reçoit la note de 7/10 dans les deux quotidiens : « Quelle activité, quel abattage. Véritable plaque tournante du milieu, le Portugais a encore une fois excellé dans la distribution à l’image de cette passe délicieuse pour Ramos (13e) ou quand il fallait résister au pressing adverse (32e). Omniprésent à la récupération, il a tenté sa chance (27e, 42e, 88e) sans trouver la faille », constate LP.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Hakimi 4, Marquinhos 5, Beraldo 3, Nuno Mendes 5 – Zaire-Emery 3, Vitinha 7, Ruiz 3 – Dembélé 2, Ramos 3, Mbappé 2 / Luis Enrique : 3

(L’Equipe) : Donnarumma 4 – Hakimi 4, Marquinhos 5, Beraldo 3, Nuno Mendes 5 – Zaire-Emery 3, Vitinha 7, Ruiz 3 – Dembélé 2, Ramos 3, Mbappé 2 / Luis Enrique : 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Marquinhos 5.5, Beraldo 3.5, Nuno Mendes 5.5 – Zaire-Emery 4.5, Vitinha 7, Ruiz 4 – Dembélé 3.5, Ramos 3, Mbappé 3.5