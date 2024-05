PSG / BVB – Nasser Al-Khelaïfi triste mais fier de son équipe

Battu à l’aller, le PSG n’a pas réussi à renverser la tendance contre le Borussia Dortmund. Dans un nouveau match frustrant, le PSG a accéléré trop tard et touché quatre fois les poteaux. Les Parisiens sont éliminés en demi-finale de la Ligue des champions sans réussir à marquer (0-1). Au micro de Canal Plus Foot, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa déception d’échouer au porte de la finale.

« Bien sûr, on est très très déçu de ce résultat »

« Bien sûr, on est très très déçu de ce résultat. Triste, bien sûr. Je pense que l’on méritait mieux. Ce soir, on touche quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois. Le ballon ne voulait pas rentrer. C’était difficile, mais les joueurs, le coach, ont tout donné. Les supporters aussi. La soirée, on aurait pu gagner et se qualifier. Bravo à Dortmund, mais je pense que l’on méritait mieux. Une fatalité autour du PSG ? Oui, c’est très difficile. On a pensé, on a cru qu’on allait aller en finale. La réalité, on a une meilleure équipe. Mais, les deux fois, Dortmund a gagné et il mérite de se qualifier. Bravo à eux. On est déçu pour nous, pour nos supporters. Une finale à Londres, cela aurait été magnifique. Je suis fier de mon équipe, la plus jeune en Europe. On a été trois fois en demi-finale lors des cinq dernières années. Bien sûr, ce n’est pas notre objectif. Notre objectif était d’aller en finale. Mais c’est le foot. On va accepter, quelques fois ce n’est pas juste, mais on va accepter. »

« Il faut continuer à travailler »

En zone mixte, le président du PSG a estimé qu’il avait manqué de la chance à son équipe. « On est très triste, très déçus, on a emballé la fin de match, mais c’est le foot. Quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois. Quelquefois le foot n’est pas juste, je pense qu’on méritait mieux, mais félicitations à Dortmund, ils l’ont mérité aussi sur les deux matchs. Je veux remercier les joueurs d’avoir tout donné, le coach, le staff. Désolé, notre objectif était vraiment d’aller en finale, même plus loin, mais on est fiers. On avait la plus jeune équipe d’Europe, on fait trois demi-finales en cinq ans, même si notre objectif ne s’arrête pas là. On va continuer, ce n’est pas la fin du monde. Il faut continuer à travailler. Ce qu’il a manqué aujourd’hui ? La chance. La chance. Quatre poteaux, je n’ai jamais vu ça, qu’est-ce qu’on peut dire. La saison prochaine ? On construit quelque chose pour le futur, on veut continuer notre objectif. On a la plus jeune équipe d’Europe comme je l’ai dit, le futur nous appartient. » Nasser Al-Khelaïfi s’est enfin agacé après une question sur l’avenir de Luis Enrique. « Luis Enrique va rester l’entraîneur du PSG ? C’est quoi cette question ? Honnêtement. Vous comprenez le foot ? »