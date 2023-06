PSG / CF63 : Les dernières notes de la saison

Le PSG recevait le Clermont Foot au Parc des Princes dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour les Parisiens de retrouver leur public après l’acquisition du onzième titre de champion de France de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Si la rencontre n’avait que très peu d’intérêt sur le plan sportif et comptable les joueurs de Christophe Galtier semblaient l’avoir en tête. En effet, à l’image de la saison 2022/2023 du Paris Saint-Germain, cette défaite face au Clermont Foot n’entrera pas dans les anales sportivement. Cependant, elle pourrait tout de même trouver une place dans l’histoire Rouge & Bleu. La cinquantième (et dernière ?) de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Sergio Rico dans toutes les têtes, le dernier match en tant que parisiens pour Sergio Ramos et Lionel Messi, bref, l’intérêt de ce match était partout, sauf sur le terrain. S’il est plus facile d’être indulgent pour le dernier match de la saison avec le titre de champion acquis, il n’en n’est pas moins que les supporters du Paris Saint-Germain méritent bien mieux que ce qui a été proposé ce soir et depuis le mois d’août dernier. Même pour ce qui s’apparente à un match de gala, il est difficilement tolérable de voir le club de la capitale se faire bousculer à domicile par le Clermont Foot, avec tout le respect dû aux Auvergnats.

Les notes des joueurs

Donnarumma 3 – Danilo 5, Ramos 5, Bitshiabu 4 – Zaïre-Emery 3, Vitinha 5, Verratti 3, Hakimi 5 – Messi 5, Ekitike 3, Mbappé 5 Soler 3, Sanches 5



Faites sortir Leo Messi

Clap de fin. Après deux saisons au PSG, Lionel Messi plie bagage. Mariage forcé ou raté, ce samedi 3 juin ne veut se poser la question. L’histoire veut retenir aujourd’hui que le joueur, l’un des joueurs qui fait ce jeu qu’est le football, a porté les couleurs Rouge & Bleu du club de la capitale. Si beaucoup s’accorderont à dire qu’il y a peu, voire rien à retenir du passage de La Pulga sous les cieux parisiens, il est bien de rappeler que sa simple présence marque l’histoire à tout jamais. Lionel Messi a disputé aujourd’hui son dernier match avec le Paris Saint-Germain.

L’absent le plus présent

Sergio Rico, victime d’un grave accident, est dans un état critique mais stable, et actuellement hospitalisé à Séville. S’il n’était donc pas au Parc des Princes, le gardien de but espagnol était tout de même dans toutes les têtes, et sa présence planait au dessus du stade. Tifo, banderoles, chants, hommage des joueurs et t-shirt à son effigie à l’échauffement, le numéro 16 du PSG pourra retrouver un semblant de sourire devant ces chaleureuses pensées.