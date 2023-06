PSG / CF63 : Un hommage à Sergio Rico

Après son terrible accident, le gardien de but du PSG se trouve toujours dans un état critique, mais stable. Malgré son état de santé, Sergio Rico peut compter sur de nombreux soutiens. Du FC Séville, son club de toujours, au Paris Saint-Germain, son club actuel, le portier espagnol est dans toutes les têtes.

Victime d’un terrible accident le 28 mai dernier, Sergio Rico s’est fait percuter par un cheval au lendemain de l’acquisition du titre de champion de France sur la pelouse du RC Strasbourg. Un épisode qui a causé une grave blessure à la tête de l’Espagnol, qui est encore aujourd’hui dans un état critique mais stable selon les dernières nouvelles. Le portier a été l’objet d’un hommage lors de la dernière finale d’Europa League de la part des joueurs du FC Séville qui ont porté un t-shirt à son nom afin d’avoir une pensée pour lui avant et après cette finale européenne remportée par le club formateur de Sergio Rico. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, le club de la capitale ira de son hommage également ce samedi soir, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats 2022/2023. Au Parc des Princes, le PSG affrontera le Clermont Foot, et aura une pensée particulière pour Sergio Rico à la seizième minute de jeu. En effet, le champion de France a officialisé l’initiative sur ses réseaux sociaux : « A la 16e minute du match, nous vous invitons à manifester bruyamment tout votre soutien à Sergio Rico. Faisons en sorte qu’il nous entende depuis Séville. #AnimoSergioRico« , a partagé le Paris Saint-Germain sur son compte Twitter.

À la 𝟏𝟔e minute du match, nous vous invitons à manifester bruyamment tout votre soutien à Sergio Rico. 👏🗣️



Faisons en sorte qu’il nous entende depuis Séville ! ❤️💙#ÁnimoSergioRico — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023 Twitter : @PSG_inside

Hospitalisé à Séville, sa région d’origine, Sergio Rico sera donc dans toutes les têtes au Parc des Princes ce soir. Pour rappel, si le onzième titre de l’histoire du PSG sera célébré, toute la retenue nécessaire sera également de mise : » Il n’y aura pas de fête. C’est une semaine difficile […] Il faut dans ces moments-là avoir beaucoup beaucoup de retenus, amener beaucoup de soutiens et garder espoir. On essaye de le soutenir, et de transmettre les ondes les plus positives« , a déclaré cette semaine Christophe Galtier en conférence de presse. A noter qu’en raison de l’état de santé de son gardien de but, le PSG a annulé son dîner de gala annuel ces derniers jours.

