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PSG / Chelsea – Trois joueurs sous la menace d’une suspension

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum11 mars 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et un Parisien devra être vigilant s’il veut être du voyage à Londres mardi prochain.

Pour son huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG défie Chelsea au Parc des Princes ce mercredi soir (21h sur Canal Plus). L’équipe de Luis Enrique aura pour ambition de prendre une option sur la qualification avant la confrontation retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain.

Quelles retrouvailles entre le PSG et Chelsea après la houleuse finale de la Coupe du monde des clubs ?

Nuno Mendes sous la menace

Mais certains joueurs devront être vigilants dans ce match aller. En effet, trois joueurs sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune distribué par l’arbitre espagnol Alejandro Hernández. Côté parisiens, Nuno Mendes est le seul joueur à être concerné. L’international portugais a déjà récolté deux avertissements depuis le début de la campagne de Ligue des champions : face au FC Barcelone (1-2) et le Bayern Munich (0-1). Du côté des Blues, deux joueurs importants de l’entrejeu sont susceptibles de manquer le match retour à Londres : Andrey Santos et Enzo Fernandez.

Même en cas de qualification au prochain tour, face à Galatasaray ou Liverpool, Nuno Mendes devra rester vigilant. En effet, le compteur des cartons jaunes sera remis à zéro à l’issue des quarts de finale de la Ligue des champions. Un forfait du latéral gauche pourrait avoir de grosses conséquences tant l’ancien du Sporting CP est un élément clé du système de jeu de Luis Enrique.

Youtube : Canal Supporters Paris

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