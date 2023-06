PSG / Clermont – les notes des Parisiens dans la presse

Comme trop souvent depuis ces derniers mois, le PSG a proposé une prestation indigne de son niveau contre Clermont hier soir. Quelques joueurs ont quand même surnagé.

Le match contre Clermont aurait dû être une fête pour le PSG, même si toutes les pensées étaient tournées vers Sergio Rico. Dernier match de la saison à domicile, remise du trophée, adieux de Sergio Ramos et Lionel Messi, quête du titre de meilleur buteur pour Kylian Mbappé, tout était réuni pour vivre une bonne soirée. Mais après avoir mené 2-0, le PSG a une nouvelle fois baissé de pied et laissé son adversaire du soir revenir dans la partie pour finalement s’imposer (2-3). Une nouvelle défaite, la quatrième au Parc des Princes en Ligue 1 en 2023, qui offre des notes corsées pour les joueurs du PSG dans Le Parisien et l’Equipe.

Mbappé meilleur joueur, Bisthiabu dans le dur

Sans surprise, le joueur qui obtient la meilleure note après ce PSG / Clermont se nomme Kylian Mbappé. Il a obtenu la note de 6 dans les deux quotidiens. « Dans une telle soirée, il n’y a que lui qui est – un peu – sorti du lot. Il a marqué sur penalty le but qui le couronne meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Il a aussi provoqué quelques frissons dans le Parc des Princes notamment sur son accélération avant que Messi n’ait croqué devant le but (54e). Un peu de dynamisme dans une prestation parisienne atone« , indique l’Equipe. Autre satisfaction, Vitinha qui a été noté 5 par le quotidien sportif et 5,5 par Le Parisien. « Dans ce milieu à deux, le Portugais a été plutôt à son aise, dynamique avec la volonté d’amener de la verticalité. Une passe décisive téléguidée à destination de Sergio Ramos (16e)« , félicite le quotidien francilien. Titulaire dans la défense à trois, El Chadaille Bitshiabu a une nouvelle fois été en difficulté. Il obtient la note de 3 dans les deux journaux. « Le jeune défenseur continue de commettre les mêmes erreurs, à l’image de son marquage beaucoup trop lâche sur le deuxième but de Kyei (63e). Déjà pris dans son dos sur une situation similaire en début de match, il ne peut plus se réfugier derrière son âge pour s’exonérer« , tance Le Parisien. De son côté, l’Equipe explique : « Même si le contexte de ses titularisations aura toujours été particulier, on ne pourra pas dire que le défenseur n’a pas eu la chance de montrer son talent cette saison. Son potentiel est immense mais sa progression n’est plus aussi linéaire. Fébrile dans ses transmissions, loin du porteur sur de nombreuses occasions adverses, le Français de 18 ans a encore montré hier soir tout ce qui le sépare du très haut niveau.«

Saison à oublier pour Verratti

Titulaire contre Clermont, Marco Verratti a ponctué sa pire saison sous le maillot du PSG avec une prestation dans la lignée de ses performances de l’exercice 2022-2023. Auteur d’une très grosse bourde sur le premier but clermontois, il a obtenu la note de 3 dans L’Equipe. « C’est rare de voir l’Italien autant en difficulté techniquement. Au bout de deux minutes, le milieu a perdu un ballon dans l’axe qui a failli être fatal à son équipe. Clermont n’a pas manqué la deuxième grossière erreur du Parisien en revenant dans la partie sur un ballon mal appuyé dans sa surface. Malgré son activité, il n’aura pas été très influent dans le jeu des siens. » Le Parisien a été plus généreux avec un 4. « Que lui est-il encore passé par la tête ? L’Italien commet une énorme bourde dans sa surface avec une passe mal dosée qui profite à Gastien (25e). La conclusion d’une saison où rien n’aura vraiment tourné rond.«

Les notes des joueurs du PSG du Parisien : Donnarumma (4) – Danilo Pereira (5), Sergio Ramos (5) – Zaïre-Emery (4), Vitinha (5), Verratti (3), Hakimi (5) – Messi (5), Ekitike (3), Mbappé (6)

