Le PSG prépare sa saison 2023/2024 avec l’arrivée du marché des transferts estival à grands pas. Pour l’occasion, les dirigeants parisiens devront penser aux renforts mais aussi aux départs qui se profileront dans les prochaines semaines.

Et dans le sens des départs, le PSG pourrait perdre gros au cours de l’été 2023. En effet, depuis les différentes manifestations de la colère des supporters Rouge & Bleu durant lesquelles Marco Verratti a été pris pour cible, l’international italien aurait fait part de son souhait de quitter le Paris Saint-Germain. Après plus de dix ans sous les cieux parisiens, les rumeurs autour d’un départ du numéro 6 parisien se font de plus en plus insistantes. En réaction à celles-ci, la représentante du joueur, Rafaela Pimenta a répondu aux interrogations pour le site italien calciomercato : « Tôt ou tard, un Italien pense à rentrer chez lui. Il veut toujours revenir. Maintenant, le PSG doit terminer le championnat, après nous verrons« . Une déclaration qui viendra aisément alimenter les rumeurs autour d’un potentiel départ de Marco Verratti, ou au moins alimenter le doute qu’il peut exister dans ce dossier. Rappelons que Petit Hibou a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026 le 28 décembre dernier.