Le mercato estival ouvrira bientôt ses portes et le PSG prospecte à tout va. Le nom de Randal Kolo Muani est d’ailleurs souvent évoqué.

Que ce soit dans le sens des arrivées, comme celui des départs, le PSG devrait se montrer particulièrement actif lors de la prochaine échéance des transferts. Du côté des priorités de recrutement, Luis Campos souhaite faire venir un avant-centre de haut calibre afin de compléter au mieux la ligne offensive parisienne, Lionel Messi se rapprochant de plus en plus de la sortie. C’est dans cette optique que Randal Kolo Muani a été annoncé dans le viseur rouge et bleu. L’ancien nantais, qui réalise un exercice de haute volée sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, ne sera pas toutefois simple à déloger d’Allemagne.

L’Eintracht Francfort ferme dans les négociations pour Kolo Muani

Pourtant, le PSG pourrait avoir de sérieux arguments à faire valoir dans ce dossier. Car oui, l’Eintracht Francfort s’intéresse également à deux joueurs parisiens, à savoir Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu. Logiquement, on pourrait donc se dire qu’un échange de bon procédé devrait être possiblement mis en place. Or, Florian Plettenberg vient jeter un sacré froid à ce sujet. Ainsi, le club de Bundesliga n’aurait nullement l’intention d’effectuer un quelconque échange en ce qui concerne son international tricolore. Malgré ce, le journaliste de Sky Sport Germany précise bien qu’Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu, qui sont perçus comme deux grands espoirs, gardent une bonne position au sein de la short-list de l’Eintracht Francfort.